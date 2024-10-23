В результате обстрела оккупантами Курахово разрушен офис Украинского Красного Креста. ФОТОрепортаж
Сегодня, 23 октября, российские оккупанты обстреляли город Курахово Донецкой области, в результате чего разрушено здание культуры, в котором размещается офис Украинского Красного Креста.
Об этом сообщается на фейсбук-странице Красный Крест Украины, передает Цензор.НЕТ.
"В результате российского обстрела города Курахово Донецкой области разрушен дом культуры, в котором находился офис Марьинской районной организации Украинского Красного Креста. Уничтожены технически-материальные ценности организации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что во время атаки сотрудники и волонтеры не пострадали.
"Мы категорически осуждаем нарушение норм международного гуманитарного права, обстрелы гражданских объектов и гуманитарных организаций", - добавили в Украинском КК.
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