Атака на гуманитарную миссию Красного Креста на Донетчине: Получены доказательства причастности РФ. ФОТОрепортаж

Прокуратура получила доказательства причастности России к атаке на гуманитарную миссию Красного Креста в с. Веролюбовка Донецкой области 12 сентября, когда погибли 3 сотрудника миссии, еще двое пострадали.

Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, правоохранители установили два места попадания артиллерийских снарядов и одно место попадания ударного БПЛА. С места происшествия были изъяты обломки упомянутых боеприпасов и остатки беспилотного аппарата.

По результатам проведения следственных действий, осмотра места происшествия, экспертиз и допросов свидетелей установлено, что артиллерийский обстрел осуществлен 2 осколочно-фугасными артиллерийскими снарядами калибра 152-мм и беспилотным барражирующим боеприпасом "Ланцет", который находится только на вооружении ВС РФ.

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"Снаряды 152-мм использовались в тандеме с дроном, который имеет лазерный дальномер-целеуказатель, и самостоятельно обнаруживает и барражирует цель. Это не только объясняет найденные на месте происшествия обломки БПЛА "Ланцет", но и указывает на умышленный характер атаки на транспортные средства и персонал Международного комитета Красного Креста", - отметил генеральный прокурор Андрей Костин.

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Учитывая следы повреждений окружающих зданий и автомобилей, а также зафиксированные места попаданий боеприпасов, предварительно определено направление прилета. По данным следствия, огневые позиции артиллерийских подразделений, предположительно, располагались в районе с. Ягодное Бахмутского района Донецкой области - территории, ныне оккупированной российскими войсками.





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На оккупированной территории, с которой произведен выстрел, в ведении боевых действий участвуют:

1065-й артиллерийский полк 98-й воздушно-десантной дивизии;

артиллерийское подразделение 200-й отдельной мотострелковой бригады (омсбр).

Указанные подразделения имеют на вооружении артиллерийские системы для ведения огня снарядами 152 мм и ударные БПЛА "Ланцет".

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В прокуратуре добавили, что 18 сентября 2024 года, с целью недопущения аналогичных фактов обстрелов и возможной гибели людей при выдаче гуманитарной помощи, решением Совета обороны Донецкой области введен в действие запрет на перемещение представителей благотворительных организаций в прифронтовых громадах области без соответствующего согласования с ОВА.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Напомним, 12 сентября, в результате обстрела россиянами Веролюбовки в Донецкой области погибли трое украинцев - штатных работников Международного комитета Красного Креста. Еще двое ранены. Оккупанты обстреляли грузовик, который перевозил гуманитарную помощь.