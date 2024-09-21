Атака на гуманитарную миссию Красного Креста на Донетчине: Получены доказательства причастности РФ. ФОТОрепортаж
Прокуратура получила доказательства причастности России к атаке на гуманитарную миссию Красного Креста в с. Веролюбовка Донецкой области 12 сентября, когда погибли 3 сотрудника миссии, еще двое пострадали.
Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, правоохранители установили два места попадания артиллерийских снарядов и одно место попадания ударного БПЛА. С места происшествия были изъяты обломки упомянутых боеприпасов и остатки беспилотного аппарата.
По результатам проведения следственных действий, осмотра места происшествия, экспертиз и допросов свидетелей установлено, что артиллерийский обстрел осуществлен 2 осколочно-фугасными артиллерийскими снарядами калибра 152-мм и беспилотным барражирующим боеприпасом "Ланцет", который находится только на вооружении ВС РФ.
"Снаряды 152-мм использовались в тандеме с дроном, который имеет лазерный дальномер-целеуказатель, и самостоятельно обнаруживает и барражирует цель. Это не только объясняет найденные на месте происшествия обломки БПЛА "Ланцет", но и указывает на умышленный характер атаки на транспортные средства и персонал Международного комитета Красного Креста", - отметил генеральный прокурор Андрей Костин.
Учитывая следы повреждений окружающих зданий и автомобилей, а также зафиксированные места попаданий боеприпасов, предварительно определено направление прилета. По данным следствия, огневые позиции артиллерийских подразделений, предположительно, располагались в районе с. Ягодное Бахмутского района Донецкой области - территории, ныне оккупированной российскими войсками.
На оккупированной территории, с которой произведен выстрел, в ведении боевых действий участвуют:
- 1065-й артиллерийский полк 98-й воздушно-десантной дивизии;
- артиллерийское подразделение 200-й отдельной мотострелковой бригады (омсбр).
Указанные подразделения имеют на вооружении артиллерийские системы для ведения огня снарядами 152 мм и ударные БПЛА "Ланцет".
В прокуратуре добавили, что 18 сентября 2024 года, с целью недопущения аналогичных фактов обстрелов и возможной гибели людей при выдаче гуманитарной помощи, решением Совета обороны Донецкой области введен в действие запрет на перемещение представителей благотворительных организаций в прифронтовых громадах области без соответствующего согласования с ОВА.
Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.
Напомним, 12 сентября, в результате обстрела россиянами Веролюбовки в Донецкой области погибли трое украинцев - штатных работников Международного комитета Красного Креста. Еще двое ранены. Оккупанты обстреляли грузовик, который перевозил гуманитарную помощь.
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