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Атака на гуманітарну місію Червоного Хреста на Донеччині: Здобуто докази причетності РФ. ФОТОрепортаж

Прокуратура отримала докази причтеності Росії до атаки на гуманітарну місію Червоного Хреста у с. Віролюбівка на Донеччині 12 вересня, коли загинули 3 співробітники місії, ще двоє постраждали.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, правоохоронці встановили два місця влучання артилерійських снарядів та одне місце влучання ударного БпЛА. З місця події були вилучені уламки згаданих боєприпасів та залишки безпілотного апарату.

За результатами проведення слідчих дій, огляду місця події, експертиз та допитів свідків встановлено, що артилерійський обстріл здійснений 2 осколково-фугасними артилерійськими снарядами калібру 152-мм та безпілотним баражуючим боєприпасом "Ланцет", який перебуває лише на озброєнні ЗС РФ.

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Докази причетності РФ до атаки на місію МКЧХ на Донеччині

"Снаряди 152-мм використовувалися у тандемі з дроном, який має лазерний дальномір-цілевказівник, і самостійно виявляє та баражує ціль. Це не лише пояснює знайдені на місці події уламки БпЛА "Ланцет", а й вказує на умисний характер атаки на транспортні засоби та персонал Міжнародного комітету Червоного Хреста", - зазначив генеральний прокурор Андрій Костін.

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З огляду на сліди пошкоджень навколишніх будівель та автомобілів, а також зафіксовані місця влучань боєприпасів, попередньо визначений напрям прильоту. За даними слідства, вогневі позиції артилерійських підрозділів, імовірно, розташовувалися в районі с. Ягідне Бахмутського району Донецької області - території, нині окупованої російськими військами.

Докази причетності РФ до атаки на місію МКЧХ на Донеччині
Докази причетності РФ до атаки на місію МКЧХ на Донеччині

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Докази причетності РФ до атаки на місію МКЧХ на Донеччині

На окупованій території, з якої здійснено постріл, у веденні бойових дій беруть участь:

  • 1065 артилерійський полк 98 повітряно-десантної дивізії;
  • артилерійський підрозділ 200 окремої мотострілецької бригади (омсбр).

Зазначені підрозділи мають на озброєнні артилерійські системи для ведення вогню снарядами 152 мм та ударні БпЛА "Ланцет".

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Докази причетності РФ до атаки на місію МКЧХ на Донеччині
Докази причетності РФ до атаки на місію МКЧХ на Донеччині

В прокуратурі додали, що 18 вересня 2024 року, з метою недопущення аналогічних фактів обстрілів та можливої загибелі людей при видачі гуманітарної допомоги, рішенням Ради оборони Донецької області введено в дію заборону на переміщення представників благодійних організацій у прифронтових громадах області без відповідного погодження з ОВА.

Докази причетності РФ до атаки на місію МКЧХ на Донеччині

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Нагадаємо, 12 вересня, внаслідок обстрілу росіянами Віролюбівки на Донеччині загинули троє українців - штатних працівників Міжнародного комітету Червоного Хреста. Ще двох поранено. Окупанти обстріляли вантажівку, яка перевозила гуманітарну допомогу.

Автор: 

Червоний Хрест (403) Донецька область (8568) Офіс Генпрокурора (3258)


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Сподіваюсь ,що ця новина лиш як факт,без жодного жалю,бо та організація,як інші міжнародні живуть з любовью до рашки.
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21.09.2024 13:54 Відповісти
Загинули громадяни України, а не ситі поци з керівництва.
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21.09.2024 14:32 Відповісти
У відповідь IRC має збільшити гуманітарну депомогу "рускім мальчікам в трусіках" та вимагати від України перевести полонених рф на "олл інклюзів".
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21.09.2024 13:55 Відповісти
Хм... Так, а хто ще в тих містах, крім кацапів, може херячити артою по гуманітарних автомобілях?
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21.09.2024 14:33 Відповісти
ну як хто? як зазвичай кажуть потвори-бандерівці самі себе
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21.09.2024 17:25 Відповісти
цим міжнародним ************** хоч в морду тицяй лейблу з написом "сделано в россии", будуть верещати що доказів нема
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21.09.2024 17:29 Відповісти
Да, ета билі ми і ми етава нікагда і нє скривалі - скаже ***** через пару тижнів після сьогодняшніх заперечень.
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21.09.2024 17:57 Відповісти
 
 