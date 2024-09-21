Атака на гуманітарну місію Червоного Хреста на Донеччині: Здобуто докази причетності РФ. ФОТОрепортаж

Прокуратура отримала докази причтеності Росії до атаки на гуманітарну місію Червоного Хреста у с. Віролюбівка на Донеччині 12 вересня, коли загинули 3 співробітники місії, ще двоє постраждали.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, правоохоронці встановили два місця влучання артилерійських снарядів та одне місце влучання ударного БпЛА. З місця події були вилучені уламки згаданих боєприпасів та залишки безпілотного апарату.

За результатами проведення слідчих дій, огляду місця події, експертиз та допитів свідків встановлено, що артилерійський обстріл здійснений 2 осколково-фугасними артилерійськими снарядами калібру 152-мм та безпілотним баражуючим боєприпасом "Ланцет", який перебуває лише на озброєнні ЗС РФ.

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"Снаряди 152-мм використовувалися у тандемі з дроном, який має лазерний дальномір-цілевказівник, і самостійно виявляє та баражує ціль. Це не лише пояснює знайдені на місці події уламки БпЛА "Ланцет", а й вказує на умисний характер атаки на транспортні засоби та персонал Міжнародного комітету Червоного Хреста", - зазначив генеральний прокурор Андрій Костін.

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З огляду на сліди пошкоджень навколишніх будівель та автомобілів, а також зафіксовані місця влучань боєприпасів, попередньо визначений напрям прильоту. За даними слідства, вогневі позиції артилерійських підрозділів, імовірно, розташовувалися в районі с. Ягідне Бахмутського району Донецької області - території, нині окупованої російськими військами.





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На окупованій території, з якої здійснено постріл, у веденні бойових дій беруть участь:

1065 артилерійський полк 98 повітряно-десантної дивізії;

артилерійський підрозділ 200 окремої мотострілецької бригади (омсбр).

Зазначені підрозділи мають на озброєнні артилерійські системи для ведення вогню снарядами 152 мм та ударні БпЛА "Ланцет".

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В прокуратурі додали, що 18 вересня 2024 року, з метою недопущення аналогічних фактів обстрілів та можливої загибелі людей при видачі гуманітарної допомоги, рішенням Ради оборони Донецької області введено в дію заборону на переміщення представників благодійних організацій у прифронтових громадах області без відповідного погодження з ОВА.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Нагадаємо, 12 вересня, внаслідок обстрілу росіянами Віролюбівки на Донеччині загинули троє українців - штатних працівників Міжнародного комітету Червоного Хреста. Ще двох поранено. Окупанти обстріляли вантажівку, яка перевозила гуманітарну допомогу.