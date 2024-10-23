Унаслідок обстрілу окупантами Курахового зруйновано офіс Українського Червоного Хреста. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 23 жовтня, російські окупанти обстріляли місто Курахове Донецької області, унаслідок чого зруйновано будинок культури, у якому розміщується офіс Українського Червоного Хреста.
Про це повідомляється на фейсбук-сторінці Червоний Хрест України, передає Цензор.НЕТ.
"Внаслідок російського обстрілу міста Курахове Донецької області зруйновано будинок культури, в якому знаходився офіс Мар'їнської районної організації Українського Червоного Хреста. Знищено технічно-матеріальні цінності організації", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що під час атаки співробітники і волонтери не постраждали.
"Ми категорично засуджуємо порушення норм міжнародного гуманітарного права, обстріли цивільних обʼєктів та гуманітарних організацій", - додали в Українському ЧХ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль