Унаслідок обстрілу окупантами Курахового зруйновано офіс Українського Червоного Хреста. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 23 жовтня, російські окупанти обстріляли місто Курахове Донецької області, унаслідок чого зруйновано будинок культури, у якому розміщується офіс Українського Червоного Хреста.

Про це повідомляється на фейсбук-сторінці Червоний Хрест України, передає Цензор.НЕТ.

"Внаслідок російського обстрілу міста Курахове Донецької області зруйновано будинок культури, в якому знаходився офіс Мар'їнської районної організації Українського Червоного Хреста. Знищено технічно-матеріальні цінності організації", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що під час атаки співробітники і волонтери не постраждали.

"Ми категорично засуджуємо порушення норм міжнародного гуманітарного права, обстріли цивільних обʼєктів та гуманітарних організацій", - додали в Українському ЧХ.

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