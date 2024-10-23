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Унаслідок обстрілу окупантами Курахового зруйновано офіс Українського Червоного Хреста. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 23 жовтня, російські окупанти обстріляли місто Курахове Донецької області, унаслідок чого зруйновано будинок культури, у якому розміщується офіс Українського Червоного Хреста.

Про це повідомляється на фейсбук-сторінці Червоний Хрест України, передає Цензор.НЕТ.

"Внаслідок російського обстрілу міста Курахове Донецької області зруйновано будинок культури, в якому знаходився офіс Мар'їнської районної організації Українського Червоного Хреста. Знищено технічно-матеріальні цінності організації", - йдеться в повідомленні.

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У Кураховому зруйновано офіс Українського Червоного Хреста

Зазначається, що під час атаки співробітники і волонтери не постраждали.

"Ми категорично засуджуємо порушення норм міжнародного гуманітарного права, обстріли цивільних обʼєктів та гуманітарних організацій", - додали в Українському ЧХ.

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У Кураховому зруйновано офіс Українського Червоного Хреста
У Кураховому зруйновано офіс Українського Червоного Хреста
У Кураховому зруйновано офіс Українського Червоного Хреста

Автор: 

обстріл (29206) Червоний Хрест (405) Донецька область (8816)


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Вражеская арганізация.
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23.10.2024 19:47 Відповісти
Та ну і х... на них
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23.10.2024 22:07 Відповісти
 
 