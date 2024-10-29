Лубінець закликав учасників конференції Червоного Хреста ухвалити резолютивні рішення щодо відповідальності РФ за злочини
Сьогодні стартувала 34-та Міжнародна конференція Червоного Хреста і Червоного Півмісяця у Женеві. Омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся до учасників події зі закликом прийняти резолютивні рішення щодо відповідальності РФ за злочини.
Про це він написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
"Чи будуть ухвалені резолютивні рішення щодо відповідальності РФ за злочини на конференції Червоного Хреста у Женеві? Даючи відповідь на це питання, потрібно бути реалістом. Згадати, як організація протягом 10 років реагує на порушення Женевських конвенцій Росією. Як відбувається мовчання на вбивства цивільних і військовополонених. Як адвокатуються дії агресора", - підкреслив Лубінець.
Він додав, що неодноразово критикував і буде критикувати діяльність організації, допоки вони не зроблять хоч одного дієвого кроку, замість того, щоб ховатися за маскою "нейтральності".
Омбудсмен нагадав, про старт Міжнародної конференції Червоного Хреста і Червоного Півмісяця у Женеві, яка проходить один раз на чотири роки.
"В організації є один шанс на чотири роки показати силу свого мандату. Нам необхідне ухвалення
конкретних рішень та резолюцій! А не просто чергове обговорення!" - закликав Лубінець
Гарбузовий пи...дунець...
Ну ухвалять ці нікчеми якесь «рішення» і що з того?!
Не товчіть воду в ступі: знаходьте можливості для повернення з рашистського полону наших військових, шукайте варіанти, щоб повернути цивільних, які опинилися в параші!!!
https://x.com/ShadowBlack49
Gomer Simpson
https://x.com/ShadowBlack49
@ShadowBlack49
·
https://x.com/ShadowBlack49/status/1851268699182743633 5 ч
Многие сотни убитых детей в Украине, это дело рук российских оккупантов-агрессоров! Не забудем! Не просим!