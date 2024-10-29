Лубінець закликав учасників конференції Червоного Хреста ухвалити резолютивні рішення щодо відповідальності РФ за злочини

Сьогодні стартувала 34-та Міжнародна конференція Червоного Хреста і Червоного Півмісяця у Женеві. Омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся до учасників події зі закликом прийняти резолютивні рішення щодо відповідальності РФ за злочини.

Про це він написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Чи будуть ухвалені резолютивні рішення щодо відповідальності РФ за злочини на конференції Червоного Хреста у Женеві? Даючи відповідь на це питання, потрібно бути реалістом. Згадати, як організація протягом 10 років реагує на порушення Женевських конвенцій Росією. Як відбувається мовчання на вбивства цивільних і військовополонених. Як адвокатуються дії агресора", - підкреслив Лубінець.

Він додав, що неодноразово критикував і буде критикувати діяльність організації, допоки вони не зроблять хоч одного дієвого кроку, замість того, щоб ховатися за маскою "нейтральності".

Омбудсмен нагадав, про старт Міжнародної конференції Червоного Хреста і Червоного Півмісяця у Женеві, яка проходить один раз на чотири роки.

"В організації є один шанс на чотири роки показати силу свого мандату. Нам необхідне ухвалення

конкретних рішень та резолюцій! А не просто чергове обговорення!" - закликав Лубінець

