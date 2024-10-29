УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8158 відвідувачів онлайн
Новини
716 8

Лубінець закликав учасників конференції Червоного Хреста ухвалити резолютивні рішення щодо відповідальності РФ за злочини

Дмитро Лубінець

Сьогодні стартувала 34-та Міжнародна конференція Червоного Хреста і Червоного Півмісяця у Женеві. Омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся до учасників події зі закликом прийняти резолютивні рішення щодо відповідальності РФ за злочини.

Про це він написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Чи будуть ухвалені резолютивні рішення щодо відповідальності РФ за злочини на конференції Червоного Хреста у Женеві? Даючи відповідь на це питання, потрібно бути реалістом. Згадати, як організація протягом 10 років реагує на порушення Женевських конвенцій Росією. Як відбувається мовчання на вбивства цивільних і військовополонених. Як адвокатуються дії агресора", - підкреслив Лубінець.

Він додав, що неодноразово критикував і буде критикувати діяльність організації, допоки вони не зроблять хоч одного дієвого кроку, замість того, щоб ховатися за маскою "нейтральності".

Омбудсмен нагадав, про старт Міжнародної конференції Червоного Хреста і Червоного Півмісяця у Женеві,  яка проходить один раз на чотири роки. 

"В організації є один шанс на чотири роки показати силу свого мандату. Нам необхідне ухвалення
конкретних рішень та резолюцій! А не просто чергове обговорення!" - закликав Лубінець

Читайте: Унаслідок обстрілу окупантами Курахового зруйновано офіс Українського Червоного Хреста. ФОТОрепортаж

Автор: 

МКЧХ Червоний Хрест (406) Лубінець Дмитро (636) воєнні злочини (1936)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Обізвався Лубінець,
Гарбузовий пи...дунець...
показати весь коментар
29.10.2024 20:32 Відповісти
К кому он обращается , к тем , кто 8 лет через Украину фуры с " помощью " в днр гнали ?
показати весь коментар
29.10.2024 20:39 Відповісти
Просте питання: невже не вистачає дійсно важливих справ, що необхідно займатися оцією дурнею?!
Ну ухвалять ці нікчеми якесь «рішення» і що з того?!
Не товчіть воду в ступі: знаходьте можливості для повернення з рашистського полону наших військових, шукайте варіанти, щоб повернути цивільних, які опинилися в параші!!!
показати весь коментар
29.10.2024 20:51 Відповісти
Червоний Хрест боїться оглянути кацапські тюрьми з нашими полоненими ! А тут Лубінець з такою "провокацією" для чиновників Хреста !
показати весь коментар
29.10.2024 21:03 Відповісти
такі резолюції готуються заздалегідь...а просто заклик який чуємо ми для нас і сказаний...щоб бачили, який той червоний хрест..
показати весь коментар
30.10.2024 09:45 Відповісти
отака посада, зе!дегенерат закликач, при потужному зе!обговорювачі.
показати весь коментар
29.10.2024 21:04 Відповісти
https://x.com/ShadowBlack49



https://x.com/ShadowBlack49

Gomer Simpson



https://x.com/ShadowBlack49

@ShadowBlack49

·

https://x.com/ShadowBlack49/status/1851268699182743633 5 ч

Многие сотни убитых детей в Украине, это дело рук российских оккупантов-агрессоров! Не забудем! Не просим!
показати весь коментар
29.10.2024 22:12 Відповісти
Лубінець - це феєричний долбойожик. Відкрийте хто-небуть йому статтю про МКЧХ у Вікіпедії - нехай прочитає і має хоч якесь уявлення - про що вн веде мову. Червоний Хрест навіть у суді ніколи не свідчить, не кажучи вже за те, щоб когось засуджувати.
показати весь коментар
30.10.2024 09:40 Відповісти
 
 