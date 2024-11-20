Помощь и обучение военных: Украина и Эстония подписали меморандум между оборонными ведомствами

Министры обороны Украины Рустем Умеров и министр обороны Ханно Певкур подписали Меморандум о взаимопонимании между оборонными ведомствами. Документ расширяет возможности использования эстонской военной помощи Украине в 2024-2027 годах.

Об этом в Telegram сообщает Минобороны Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Этот документ является важным шагом в реализации "Соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке", которое в июне подписали премьер-министр Эстонии Кая Каллас и президент Украины Владимир Зеленский", - отметил Умеров.

Меморандум расширяет возможности использования эстонской военной помощи Украине в 2024-2027 годах. Поддержка в размере 0.25% ВВП Эстонии будет направлена на:

материальную помощь для украинских военных;

финансирование IT-коалиции под председательством Эстонии;

тренировки украинских военнослужащих.

По словам Умерова, это не только помощь, но и обмен опытом. Поскольку Украина, по словам министра, будет делиться боевыми знаниями, которые укрепят обороноспособность Эстонии и наших партнеров.

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