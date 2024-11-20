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Допомога та навчання військових: Україна та Естонія підписали меморандум між оборонними відомствами

Україна та Естонія підписали меморандум між оборонними відомствами

Міністри оборони України Рустем Умєров та міністр оборони Ханно Певкур підписали Меморандум про взаєморозуміння між оборонними відомствами. Документ розширює можливості використання естонської військової допомоги Україні у 2024-2027 роках.

Про це в Telegram повідомляє Міноборони України, інформує Цензор.НЕТ.

"Цей документ є важливим кроком в реалізації "Угоди про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку", яку в червні підписали Прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас та Президент України Володимир Зеленський", - зазначив Умєров.

Меморандум розширює можливості використання естонської військової допомоги Україні у 2024-2027 роках. Підтримка в розмірі 0.25% ВВП Естонії буде спрямована на:

  • матеріальну допомогу для українських військових;
  • ​фінансування IT-коаліції під головуванням Естонії;
  • ​тренування українських військовослужбовців.

За словами Умєрова, це не лише допомога, а й обмін досвідом. Оскільки Україна, за словами міністра, ділитиметься бойовими знаннями, які зміцнять обороноздатність Естонії та наших партнерів.

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