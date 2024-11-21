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Состоялось награждение победителей премии "УП 100"

рейтинг УП-100

В Киеве состоялось награждение победителей премии "УП 100". Участников рейтинга распределили на шесть категорий: "Общество", "Политика", "Защитники", "Бизнес", "Культура" и "Спорт".

Их определили независимые эксперты совместно с командой издания "Украинская правда", оценивая влияние кандидатов на общественно-политические процессы, вклад в победу страны и развитие государственности.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Детектор Медиа.

Лидерами в категории "Общество" стали руководитель проекта журналистских расследований Bihus.Info Денис Бигус, основатель и руководитель независимого репортерского медиа Frontliner Андрей Дубчак, военный фотограф Юлия Кочетова, ветеран войны и общественный деятель Александр "Терен" Будько, глава фонда "Повернись живим" Тарас Чмут, руководители Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин и Дарья Каленюк и другие.

Лидерами в категории "Культура" признали режиссера и военного журналиста Мстислава Чернова, писателя и общественного деятеля Сергея Жадана, кинорежиссера и военнослужащего Олега Сенцова, певицу Клавдию Петровну, художника Тиберия Сильваши, театрального режиссера Ивана Урывского, лидера группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука и других.

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Среди лидеров в категории "Политика" - президент Украины Владимир Зеленский, первая леди Елена Зеленская, посол Украины в США Оксана Маркарова, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, директор Агентства оборонных закупок Марина Безрукова, городской голова Львова Андрей Садовый, омбудсмен Дмитрий Лубинец и другие.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский попал в категорию "Защитники".

Автор: 

рейтинг (1636) Украинская правда (9)


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Топ комментарии
+7
зайвий в цьому списку Залужний. Як взагалі він туди потрапив?
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21.11.2024 00:31
+6
Гидота
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21.11.2024 00:12
+6
"...Серед лідерів у категорії "Політика" - президент України Володимир Зеленський, перша леді Олена Зеленська, посолка України в США Оксана Маркарова, посол України у Великій Британії Валерій Залужний, ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба, директорка Агенції оборонних закупівель Марина Безрукова, міський голова Львова Андрій Садовий, омбудсман Дмитро Лубінець..." - це Лубінець 3.14здець!
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21.11.2024 00:14
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Гидота
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21.11.2024 00:12 Ответить
А де Бутусов?
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21.11.2024 00:12 Ответить
"...Серед лідерів у категорії "Політика" - президент України Володимир Зеленський, перша леді Олена Зеленська, посолка України в США Оксана Маркарова, посол України у Великій Британії Валерій Залужний, ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба, директорка Агенції оборонних закупівель Марина Безрукова, міський голова Львова Андрій Садовий, омбудсман Дмитро Лубінець..." - це Лубінець 3.14здець!
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21.11.2024 00:14 Ответить
зайвий в цьому списку Залужний. Як взагалі він туди потрапив?
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21.11.2024 00:31 Ответить
Юрій Бутусов мав би бути на першому місці і це без жартів ,
а виявилась на першому місці вся зелена пошесть 🙁
Не цікаво і не справедливо
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21.11.2024 00:27 Ответить
Серед цих "визначних діячів" не вистачає бенефіціарів - путіна і коломойського
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21.11.2024 00:28 Ответить
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21.11.2024 00:52 Ответить
В ІІІ Універсалі Україна вперше отримала політичну назву Українська Народна Республіка.
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21.11.2024 00:56 Ответить
УП вже за їжу зеленим смокче.
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21.11.2024 01:04 Ответить
Як серед всього цього непотрібу опинились Валерій Залужний , Сергій Жадан ,?
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21.11.2024 08:00 Ответить
протестую - чому в число номінатів не потрапили мар'на безугла , верещучка , ахламадія , єрмак ?
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21.11.2024 08:06 Ответить
 
 