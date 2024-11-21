В Киеве состоялось награждение победителей премии "УП 100". Участников рейтинга распределили на шесть категорий: "Общество", "Политика", "Защитники", "Бизнес", "Культура" и "Спорт".

Их определили независимые эксперты совместно с командой издания "Украинская правда", оценивая влияние кандидатов на общественно-политические процессы, вклад в победу страны и развитие государственности.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Детектор Медиа.

Лидерами в категории "Общество" стали руководитель проекта журналистских расследований Bihus.Info Денис Бигус, основатель и руководитель независимого репортерского медиа Frontliner Андрей Дубчак, военный фотограф Юлия Кочетова, ветеран войны и общественный деятель Александр "Терен" Будько, глава фонда "Повернись живим" Тарас Чмут, руководители Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин и Дарья Каленюк и другие.

Лидерами в категории "Культура" признали режиссера и военного журналиста Мстислава Чернова, писателя и общественного деятеля Сергея Жадана, кинорежиссера и военнослужащего Олега Сенцова, певицу Клавдию Петровну, художника Тиберия Сильваши, театрального режиссера Ивана Урывского, лидера группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука и других.

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Среди лидеров в категории "Политика" - президент Украины Владимир Зеленский, первая леди Елена Зеленская, посол Украины в США Оксана Маркарова, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, директор Агентства оборонных закупок Марина Безрукова, городской голова Львова Андрей Садовый, омбудсмен Дмитрий Лубинец и другие.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский попал в категорию "Защитники".