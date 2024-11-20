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Відбулось нагородження переможців премії "УП 100"

рейтинг УП-100

У Києві відбулось нагородження переможців премії "УП 100". Учасників рейтингу розподілили на шість категорій: "Суспільство", "Політика", "Захисники", "Бізнес", "Культура" та "Спорт".

Їх визначили незалежні експерти спільно з командою видання "Українська правда", оцінюючи вплив кандидатів на суспільно-політичні процеси, внесок у перемогу країни та розбудову державності.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Детектор Медіа.

Лідерами в категорії "Суспільство" стали керівник проєкту журналістських розслідувань Bihus.Info Денис Бігус, засновник та керівник незалежного репортерського медіа Frontliner Андрій Дубчак, воєнна фотографка Юлія Кочетова, ветеран війни та громадський діяч Олександр "Терен" Будько, голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут, керівники Центру протидії корупції Віталій Шабунін і Дар'я Каленюк та інші.

Лідерами в категорії "Культура" визнали режисера та воєнного журналіста Мстислава Чернова, письменника та громадського діяча Сергія Жадана, кінорежисера та військовослужбовця Олега Сенцова, співачку Клавдію Петрівну, художника Тіберія Сільваші, театрального режисера Івана Уривського, лідера гурту "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука та інших.

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Серед лідерів у категорії "Політика" — президент України Володимир Зеленський, перша леді Олена Зеленська, посолка України в США Оксана Маркарова, посол України у Великій Британії Валерій Залужний, ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба, директорка Агенції оборонних закупівель Марина Безрукова, міський голова Львова Андрій Садовий, омбудсман Дмитро Лубінець та інші.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський потрапив до категорії "Захисники".

Автор: 

рейтинг (1650) Українська правда (13)


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Топ коментарі
+7
зайвий в цьому списку Залужний. Як взагалі він туди потрапив?
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21.11.2024 00:31
+6
Гидота
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21.11.2024 00:12
+6
"...Серед лідерів у категорії "Політика" - президент України Володимир Зеленський, перша леді Олена Зеленська, посолка України в США Оксана Маркарова, посол України у Великій Британії Валерій Залужний, ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба, директорка Агенції оборонних закупівель Марина Безрукова, міський голова Львова Андрій Садовий, омбудсман Дмитро Лубінець..." - це Лубінець 3.14здець!
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21.11.2024 00:14
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Гидота
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21.11.2024 00:12 Відповісти
А де Бутусов?
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21.11.2024 00:12 Відповісти
"...Серед лідерів у категорії "Політика" - президент України Володимир Зеленський, перша леді Олена Зеленська, посолка України в США Оксана Маркарова, посол України у Великій Британії Валерій Залужний, ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба, директорка Агенції оборонних закупівель Марина Безрукова, міський голова Львова Андрій Садовий, омбудсман Дмитро Лубінець..." - це Лубінець 3.14здець!
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21.11.2024 00:14 Відповісти
зайвий в цьому списку Залужний. Як взагалі він туди потрапив?
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21.11.2024 00:31 Відповісти
Юрій Бутусов мав би бути на першому місці і це без жартів ,
а виявилась на першому місці вся зелена пошесть 🙁
Не цікаво і не справедливо
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21.11.2024 00:27 Відповісти
Серед цих "визначних діячів" не вистачає бенефіціарів - путіна і коломойського
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21.11.2024 00:28 Відповісти
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21.11.2024 00:52 Відповісти
В ІІІ Універсалі Україна вперше отримала політичну назву Українська Народна Республіка.
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21.11.2024 00:56 Відповісти
УП вже за їжу зеленим смокче.
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21.11.2024 01:04 Відповісти
Як серед всього цього непотрібу опинились Валерій Залужний , Сергій Жадан ,?
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21.11.2024 08:00 Відповісти
протестую - чому в число номінатів не потрапили мар'на безугла , верещучка , ахламадія , єрмак ?
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21.11.2024 08:06 Відповісти
 
 