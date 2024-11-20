У Києві відбулось нагородження переможців премії "УП 100". Учасників рейтингу розподілили на шість категорій: "Суспільство", "Політика", "Захисники", "Бізнес", "Культура" та "Спорт".

Їх визначили незалежні експерти спільно з командою видання "Українська правда", оцінюючи вплив кандидатів на суспільно-політичні процеси, внесок у перемогу країни та розбудову державності.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Детектор Медіа.

Лідерами в категорії "Суспільство" стали керівник проєкту журналістських розслідувань Bihus.Info Денис Бігус, засновник та керівник незалежного репортерського медіа Frontliner Андрій Дубчак, воєнна фотографка Юлія Кочетова, ветеран війни та громадський діяч Олександр "Терен" Будько, голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут, керівники Центру протидії корупції Віталій Шабунін і Дар'я Каленюк та інші.

Лідерами в категорії "Культура" визнали режисера та воєнного журналіста Мстислава Чернова, письменника та громадського діяча Сергія Жадана, кінорежисера та військовослужбовця Олега Сенцова, співачку Клавдію Петрівну, художника Тіберія Сільваші, театрального режисера Івана Уривського, лідера гурту "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука та інших.

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Серед лідерів у категорії "Політика" — президент України Володимир Зеленський, перша леді Олена Зеленська, посолка України в США Оксана Маркарова, посол України у Великій Британії Валерій Залужний, ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба, директорка Агенції оборонних закупівель Марина Безрукова, міський голова Львова Андрій Садовий, омбудсман Дмитро Лубінець та інші.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський потрапив до категорії "Захисники".