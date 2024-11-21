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Оккупанты вывели в Черное море носители "Калибров": общий залп до 28 ракет

Ракетоносії у Чорному морі станом на ранок 19 листопада

По состоянию на утро 21 ноября Россия вывела в Черное море 5 ракетоносителей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ВМС ВСУ.

Отмечается, что в Черном море находятся 24 вражеских корабля, из которых 5 являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 28 ракет.

В Азовском море вражеские корабли отсутствуют. Тогда как в в Средиземном море враг держит 2 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 16 ракет.

Также читайте: До пяти лет может понадобиться Украине на обезвреживание 400 мин в Черном море, - ВМС

Інфографіка

Автор: 

ракеты (3568) Черноморский флот РФ (1560) Черное море (1479)


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В течении ближайших 2-5 дней опять будут по нашей энергетике херачить, ибо по другому они не умеют!
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21.11.2024 06:40 Ответить
А "Нептуни" є чи нема?
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21.11.2024 06:41 Ответить
Такі жирні цілі в морі . Чого чекаємо?
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21.11.2024 06:43 Ответить
А телемарафон казав що рашинського чорноморського флоту вже не існує.
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21.11.2024 06:49 Ответить
Ви ж казали ЧФ вже майже нема. Чого сидите, де атаки?Є ракети, лупіть по кораблям ...
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21.11.2024 08:24 Ответить
 
 