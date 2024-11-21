Оккупанты вывели в Черное море носители "Калибров": общий залп до 28 ракет
По состоянию на утро 21 ноября Россия вывела в Черное море 5 ракетоносителей.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ВМС ВСУ.
Отмечается, что в Черном море находятся 24 вражеских корабля, из которых 5 являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 28 ракет.
В Азовском море вражеские корабли отсутствуют. Тогда как в в Средиземном море враг держит 2 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 16 ракет.
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Александр Иванов #590191
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Марта Шепель #549182
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boris petrik
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