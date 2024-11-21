Окупанти вивели в Чорне море носії "Калібрів": загальний залп до 28 ракет

Станом на ранок 21 листопада Росія вивела у Чорне море 5 ракетоносіїв.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ВМС ЗСУ.

Зазначається, що в Чорному морі перебувають 24 ворожі кораблі, з яких 5 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 28 ракет.

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні. Тоді як у в Середземному морі ворог тримає 2 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет.

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