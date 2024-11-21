Окупанти вивели в Чорне море носії "Калібрів": загальний залп до 28 ракет
Станом на ранок 21 листопада Росія вивела у Чорне море 5 ракетоносіїв.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ВМС ЗСУ.
Зазначається, що в Чорному морі перебувають 24 ворожі кораблі, з яких 5 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 28 ракет.
В Азовському морі ворожі кораблі відсутні. Тоді як у в Середземному морі ворог тримає 2 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Александр Иванов #590191
показати весь коментар21.11.2024 06:40 Відповісти Мені подобається 0
Марта Шепель #549182
показати весь коментар21.11.2024 06:41 Відповісти Мені подобається 0
boris petrik
показати весь коментар21.11.2024 06:43 Відповісти Мені подобається 3
✘
✘
✘
Ted Tchaplyuk
показати весь коментар21.11.2024 06:49 Відповісти Мені подобається 4
Trofim
показати весь коментар21.11.2024 08:24 Відповісти Мені подобається 3
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль