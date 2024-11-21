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Окупанти вивели в Чорне море носії "Калібрів": загальний залп до 28 ракет

Ракетоносії у Чорному морі станом на ранок 19 листопада

Станом на ранок 21 листопада Росія вивела у Чорне море 5 ракетоносіїв.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ВМС ЗСУ.

Зазначається, що в Чорному морі перебувають 24 ворожі кораблі, з яких 5 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 28 ракет.

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні. Тоді як у в Середземному морі ворог тримає 2 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": До п’яти років може знадобитися Україні на знешкодження 400 мін у Чорному морі, - ВМС

Інфографіка

Автор: 

ракети (4009) Чорноморський флот рф (623) Чорне море (1661)


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В течении ближайших 2-5 дней опять будут по нашей энергетике херачить, ибо по другому они не умеют!
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21.11.2024 06:40 Відповісти
А "Нептуни" є чи нема?
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21.11.2024 06:41 Відповісти
Такі жирні цілі в морі . Чого чекаємо?
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21.11.2024 06:43 Відповісти
А телемарафон казав що рашинського чорноморського флоту вже не існує.
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21.11.2024 06:49 Відповісти
Ви ж казали ЧФ вже майже нема. Чого сидите, де атаки?Є ракети, лупіть по кораблям ...
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21.11.2024 08:24 Відповісти
 
 