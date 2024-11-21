Сутки в Запорожской области: оккупанты нанесли 288 ударов по 11 населенным пунктам Запорожской области

Российские захватчики не прекращают обстрелов населенных пунктов Запорожской области из различных видов вооружения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

Войска РФ совершили 4 авиационных удара по Новоданиловке, Малой Токмачке, Белогорью и Новодаровке. А также:

135 БПЛА различной модификации атаковали Лобково, Гуляйполе, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье, Малиновку, Ольговское и Новодаровку.

10 обстрелов из РСЗО накрыли Новоданиловку, Новоандреевку, Новопавловку и Малую Токмачку.

139 артобстрелов нанесено по территории Лобкового, Гуляйполя, Щербаков, Новоандреевки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Белогорья, Малиновки, Ольговского и Новодаровки.

"Поступило 19 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры", - отметил Федоров.

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