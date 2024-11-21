Доба на Запоріжжі: окупанти завдали 288 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області
Російські загарбники не припиняють обстрілів населених пунктів Запорізької області з різних видів озброєння.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Війська РФ здійснили 4 авіаційних удари по Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогірʼю та Новодарівці. А також:
- 135 БпЛА різної модифікації атакували Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я, Малинівку, Ольгівське та Новодарівку.
- 10 обстрілів з РСЗВ накрили Новоданилівку, Новоандріївку, Новопавлівку та Малу Токмачку.
- 139 артобстрілів завдано по території Лобкового, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір'я, Малинівки, Ольгівського та Новодарівки.
"Надійшло 19 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури", - зазначив Федоров.
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