Доба на Запоріжжі: окупанти завдали 288 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області

Російські загарбники не припиняють обстрілів населених пунктів Запорізької області з різних видів озброєння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Війська РФ здійснили 4 авіаційних удари по Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогірʼю та Новодарівці. А також:

135 БпЛА різної модифікації атакували Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я, Малинівку, Ольгівське та Новодарівку.

10 обстрілів з РСЗВ накрили Новоданилівку, Новоандріївку, Новопавлівку та Малу Токмачку.

139 артобстрілів завдано по території Лобкового, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір'я, Малинівки, Ольгівського та Новодарівки.

"Надійшло 19 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури", - зазначив Федоров.

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