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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 727 250 человек (+1510 за сутки), 9398 танков, 20 731 артсистема, 19 143 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 727 250 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.11.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 727250 (+1510) человек,

танков - 9398 (+8) ед,

боевых бронированных машин - 19143 (+24) ед,

артиллерийских систем - 20731 (+50) ед,

РСЗО - 1253 (+1) ед,

средства ППО - 1003 (+2) ед,

самолетов - 369 (+0) ед,

вертолетов - 329 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 19259 (+57),

крылатые ракеты - 2756 (+0),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 29745 (+97) ед,

специальная техника - 3674 (+0)

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Втрати росіян на 21 листопада

Автор: 

армия РФ (19180) Генштаб ВС (6259) ликвидация (3528) уничтожение (6897)


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Топ комментарии
+20
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21.11.2024 08:47
+9
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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21.11.2024 08:32
+8
Минув 3928 день москальсько-української війни.

Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 727 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Комі.
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21.11.2024 11:03
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Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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21.11.2024 08:32 Ответить
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21.11.2024 08:47 Ответить
"А ще, коли побачиш малого гундосого дядька з каламутними бігаючими очима... ну, ти знаєш що робити."
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21.11.2024 09:32 Ответить
Та що Ви, ті ясні очі бачили мір в ...ОПі ввх дядько боневтік особисто заглядав, сам пальчевський перед виборами за ті очі зуб дав.
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21.11.2024 11:49 Ответить
OSINT-аналітик https://www.youtube.com/watch?v=Qu-nR7OVttU Covert Cabal , який порахував ці запаси за наявними супутниковими знімками.

Так, станом на 2021 рік на відкритих майданчиках російських баз зберігання техніки перебувало 22 173 одиниць різноманітної бронетехніки. Це різні покоління танків (від Т-55 до Т-90), БМП та бронетранспортерів.
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21.11.2024 08:55 Ответить
А що ж ти не написав, що за його ж підрахунками ( https://youtu.be/Qu-nR7OVttU?t=368 ), на початок 2024 року на тих же базах залишилось в 2 рази менше коробочок. Причому Т-90 на зберіганні взагалі вже немає і принаймні 55% того, що залишилось - в стані Poor/Worst (для танків цей відсоток - 80%)? Тобто - фактично не підлягають відновленню? І що танків у стані "пристойний" залишалось не більше 650 штук?

Який же ти ниций, провокаторчику підкацапський...
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21.11.2024 09:29 Ответить
Ок, згоден: в кацапів залишилось 650 танків, і ними вони валять всю нашу оборону на Сході. Цілком логічно...
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21.11.2024 09:34 Ответить
Ага, було 5.5 тисяч. Залишилось 650. І оборону не "валять", а "продавлюють". І не танками, а життями ваньок, бо втрати в засрашки зросли в 2-3 рази у порівнянні з попередніми періодами війни. Тож ти в кожному слові, як зазвичай, брешеш.

Бо якщо б у засрашки реально було достатньо техніки - якість атак та штурмів була б ЗНАЧНО краща. І територіальних втрат було б в рази більше.

Тож правда в тому, що цей ролик показує, наскільки якісно ЗСУ викосило засрашинську техніку за 3 роки. І що в засрашки реально наступило виснаження по бронетехніці критичне. Настільки критичне, що у військах у них некопмлект "приблизно на 70%". І цей ролик пояснює - чому ***** хоче передиху у бойових діях.

Те не просто ниций - ти кінчений.
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21.11.2024 09:53 Ответить
Це навіть Гуттеріш заплаче, уявивши собі, як обкурені та обколоті ваньки, які тільки і мріють, як дизертирувати, через один з ткбеккульозом, гепатитом та ВІЧ, з одними автоматами на трьох йдуть "продавлювати" ...
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21.11.2024 10:11 Ответить
От, знов якась фраза, в кожному слові якої ти брешеш. Брехлива мразота - твоє друге ім'я...
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21.11.2024 14:01 Ответить
Серьозна дискусія щодо достовірності цифр ГШ по втратам кацапів наближається.
Я вже викладав оцінки міжнародних організацій, що оцінюють потенціал ОВТ різних країн Світу ("Military balance" і т.п.).
На початок 2022 в кацапстані (сумарно - тобто "в строю", на складах та на відкритих базах зберігання) було десь 21-22 тис. ББМ різних типів і десь 23-25 тис. артсистем і мінометів (без РСЗВ).
Ця дискусія - не примха коментаторів на цензор.нет.
Хибні оцінки призводять до хибних висновків, хибні висновки - до хибного планування на рівні вищого військово-політичного кепівництва...
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21.11.2024 09:30 Ответить
Якщо у кацапії так все офігезно, то чого вони підписали собі північних корейців, снаряди та їхню техніку? У сирійців клянчили ракети та снаряди. Чому кацапи пруть на фронт старезні т-55, якщо уних всього багато? Он уже кіностудія передала свої т-34 для фронту.
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21.11.2024 11:03 Ответить
Наближається лише сморід валізки, коли ти відкриваєш рота. Тебе вже вище опустили, як дегенерата - видно, сподобалося.
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22.11.2024 01:32 Ответить
Минув 3928 день москальсько-української війни.

Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 727 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Комі.
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21.11.2024 11:03 Ответить
Коли щоденно дивишся і слухаєш гундосого з каламутними очами і "сводки" від генералітету з ГШ, і спілкуєшся з фронтовиками у відпустках, чи пораненими у шпиталях, чи демобілізованими- таке враження що ці люди живуть в інших країнах, в інших вимірах, на різних планетах.
Треба вірити Воїнам, фронтовикам (Робітникам цієї Війни), а не істотам, що увели брехню, продажність, казнокрадство у ранг державної політики.
Погоджуюся з дописувачем, що приближається серйозна дискусія щодо достовірності цифр ГШ по втратах кацапів. І не лише дискусія, але і відповідальність.
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21.11.2024 12:31 Ответить
Свисни в ×уй, вилупку ватяний - там теж є дірка.
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22.11.2024 01:35 Ответить
 
 