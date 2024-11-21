УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10562 відвідувача онлайн
Новини
5 705 18

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 727 250 осіб (+1510 за добу), 9398 танків, 20 731 артсистема, 19 143 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 727 250 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 21.11.24 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 727250 (+1510) осіб,

танків ‒ 9398 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 19143 (+24) од,

артилерійських систем  – 20731 (+50) од,

РСЗВ – 1253 (+1) од,

засоби ППО ‒ 1003 (+2) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19259 (+57),

крилаті ракети ‒ 2756 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 29745 (+97) од,

спеціальна техніка ‒ 3674 (+0)

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни військової контррозвідки СБУ уразили 67 одиниць важкого озброєння ворога, серед них: танки, ББМ, БТР, МТЛБ. ВIДЕО

Втрати росіян на 21 листопада

Автор: 

армія рф (17250) Генштаб ЗС (6514) ліквідація (3883) знищення (7161)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+20
показати весь коментар
21.11.2024 08:47
+9
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показати весь коментар
21.11.2024 08:32
+8
Минув 3928 день москальсько-української війни.

Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 727 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Комі.
показати весь коментар
21.11.2024 11:03
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показати весь коментар
21.11.2024 08:32 Відповісти
показати весь коментар
21.11.2024 08:47 Відповісти
"А ще, коли побачиш малого гундосого дядька з каламутними бігаючими очима... ну, ти знаєш що робити."
показати весь коментар
21.11.2024 09:32 Відповісти
Та що Ви, ті ясні очі бачили мір в ...ОПі ввх дядько боневтік особисто заглядав, сам пальчевський перед виборами за ті очі зуб дав.
показати весь коментар
21.11.2024 11:49 Відповісти
OSINT-аналітик https://www.youtube.com/watch?v=Qu-nR7OVttU Covert Cabal , який порахував ці запаси за наявними супутниковими знімками.

Так, станом на 2021 рік на відкритих майданчиках російських баз зберігання техніки перебувало 22 173 одиниць різноманітної бронетехніки. Це різні покоління танків (від Т-55 до Т-90), БМП та бронетранспортерів.
показати весь коментар
21.11.2024 08:55 Відповісти
А що ж ти не написав, що за його ж підрахунками ( https://youtu.be/Qu-nR7OVttU?t=368 ), на початок 2024 року на тих же базах залишилось в 2 рази менше коробочок. Причому Т-90 на зберіганні взагалі вже немає і принаймні 55% того, що залишилось - в стані Poor/Worst (для танків цей відсоток - 80%)? Тобто - фактично не підлягають відновленню? І що танків у стані "пристойний" залишалось не більше 650 штук?

Який же ти ниций, провокаторчику підкацапський...
показати весь коментар
21.11.2024 09:29 Відповісти
Ок, згоден: в кацапів залишилось 650 танків, і ними вони валять всю нашу оборону на Сході. Цілком логічно...
показати весь коментар
21.11.2024 09:34 Відповісти
Ага, було 5.5 тисяч. Залишилось 650. І оборону не "валять", а "продавлюють". І не танками, а життями ваньок, бо втрати в засрашки зросли в 2-3 рази у порівнянні з попередніми періодами війни. Тож ти в кожному слові, як зазвичай, брешеш.

Бо якщо б у засрашки реально було достатньо техніки - якість атак та штурмів була б ЗНАЧНО краща. І територіальних втрат було б в рази більше.

Тож правда в тому, що цей ролик показує, наскільки якісно ЗСУ викосило засрашинську техніку за 3 роки. І що в засрашки реально наступило виснаження по бронетехніці критичне. Настільки критичне, що у військах у них некопмлект "приблизно на 70%". І цей ролик пояснює - чому ***** хоче передиху у бойових діях.

Те не просто ниций - ти кінчений.
показати весь коментар
21.11.2024 09:53 Відповісти
Це навіть Гуттеріш заплаче, уявивши собі, як обкурені та обколоті ваньки, які тільки і мріють, як дизертирувати, через один з ткбеккульозом, гепатитом та ВІЧ, з одними автоматами на трьох йдуть "продавлювати" ...
показати весь коментар
21.11.2024 10:11 Відповісти
От, знов якась фраза, в кожному слові якої ти брешеш. Брехлива мразота - твоє друге ім'я...
показати весь коментар
21.11.2024 14:01 Відповісти
Серьозна дискусія щодо достовірності цифр ГШ по втратам кацапів наближається.
Я вже викладав оцінки міжнародних організацій, що оцінюють потенціал ОВТ різних країн Світу ("Military balance" і т.п.).
На початок 2022 в кацапстані (сумарно - тобто "в строю", на складах та на відкритих базах зберігання) було десь 21-22 тис. ББМ різних типів і десь 23-25 тис. артсистем і мінометів (без РСЗВ).
Ця дискусія - не примха коментаторів на цензор.нет.
Хибні оцінки призводять до хибних висновків, хибні висновки - до хибного планування на рівні вищого військово-політичного кепівництва...
показати весь коментар
21.11.2024 09:30 Відповісти
Якщо у кацапії так все офігезно, то чого вони підписали собі північних корейців, снаряди та їхню техніку? У сирійців клянчили ракети та снаряди. Чому кацапи пруть на фронт старезні т-55, якщо уних всього багато? Он уже кіностудія передала свої т-34 для фронту.
показати весь коментар
21.11.2024 11:03 Відповісти
Наближається лише сморід валізки, коли ти відкриваєш рота. Тебе вже вище опустили, як дегенерата - видно, сподобалося.
показати весь коментар
22.11.2024 01:32 Відповісти
Минув 3928 день москальсько-української війни.

Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 727 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Комі.
показати весь коментар
21.11.2024 11:03 Відповісти
Коли щоденно дивишся і слухаєш гундосого з каламутними очами і "сводки" від генералітету з ГШ, і спілкуєшся з фронтовиками у відпустках, чи пораненими у шпиталях, чи демобілізованими- таке враження що ці люди живуть в інших країнах, в інших вимірах, на різних планетах.
Треба вірити Воїнам, фронтовикам (Робітникам цієї Війни), а не істотам, що увели брехню, продажність, казнокрадство у ранг державної політики.
Погоджуюся з дописувачем, що приближається серйозна дискусія щодо достовірності цифр ГШ по втратах кацапів. І не лише дискусія, але і відповідальність.
показати весь коментар
21.11.2024 12:31 Відповісти
Свисни в ×уй, вилупку ватяний - там теж є дірка.
показати весь коментар
22.11.2024 01:35 Відповісти
 
 