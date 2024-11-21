Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 727 250 осіб (+1510 за добу), 9398 танків, 20 731 артсистема, 19 143 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 727 250 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 21.11.24 орієнтовно становлять:
особового складу ‒ близько 727250 (+1510) осіб,
танків ‒ 9398 (+8) од,
бойових броньованих машин ‒ 19143 (+24) од,
артилерійських систем – 20731 (+50) од,
РСЗВ – 1253 (+1) од,
засоби ППО ‒ 1003 (+2) од,
літаків – 369 (+0) од,
гелікоптерів – 329 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19259 (+57),
крилаті ракети ‒ 2756 (+0),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 29745 (+97) од,
спеціальна техніка ‒ 3674 (+0)
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Так, станом на 2021 рік на відкритих майданчиках російських баз зберігання техніки перебувало 22 173 одиниць різноманітної бронетехніки. Це різні покоління танків (від Т-55 до Т-90), БМП та бронетранспортерів.
Який же ти ниций, провокаторчику підкацапський...
Бо якщо б у засрашки реально було достатньо техніки - якість атак та штурмів була б ЗНАЧНО краща. І територіальних втрат було б в рази більше.
Тож правда в тому, що цей ролик показує, наскільки якісно ЗСУ викосило засрашинську техніку за 3 роки. І що в засрашки реально наступило виснаження по бронетехніці критичне. Настільки критичне, що у військах у них некопмлект "приблизно на 70%". І цей ролик пояснює - чому ***** хоче передиху у бойових діях.
Те не просто ниций - ти кінчений.
Я вже викладав оцінки міжнародних організацій, що оцінюють потенціал ОВТ різних країн Світу ("Military balance" і т.п.).
На початок 2022 в кацапстані (сумарно - тобто "в строю", на складах та на відкритих базах зберігання) було десь 21-22 тис. ББМ різних типів і десь 23-25 тис. артсистем і мінометів (без РСЗВ).
Ця дискусія - не примха коментаторів на цензор.нет.
Хибні оцінки призводять до хибних висновків, хибні висновки - до хибного планування на рівні вищого військово-політичного кепівництва...
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 727 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Комі.
Треба вірити Воїнам, фронтовикам (Робітникам цієї Війни), а не істотам, що увели брехню, продажність, казнокрадство у ранг державної політики.
Погоджуюся з дописувачем, що приближається серйозна дискусія щодо достовірності цифр ГШ по втратах кацапів. І не лише дискусія, але і відповідальність.