Враг обстрелял пункт выдачи хлеба и АЗС на Херсонщине, один человек погиб
За минувшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Приднепровское, Камышаны, Антоновка, Садовое, Новодмитровка, Томина Балка, Широкая Балка, Берислав, Вировка, Нововоронцовка, Бургунка и город Херсон.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Отмечается, что за минувшие сутки российские военные били по пункту выдачи хлеба и автозаправочной станции. Под вражеским огнем оказались жилые кварталы населенных пунктов области, в частности, повредили 5 многоэтажек и 8 частных домов. Также оккупанты повредили гараж и частные автомобили.
"Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 10 - получили ранения, из них - 1 ребенок", - сообщил Прокудин.
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