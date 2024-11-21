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Враг обстрелял пункт выдачи хлеба и АЗС на Херсонщине, один человек погиб

Обстріл Білозерки 18 листопада

За минувшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Приднепровское, Камышаны, Антоновка, Садовое, Новодмитровка, Томина Балка, Широкая Балка, Берислав, Вировка, Нововоронцовка, Бургунка и город Херсон.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Отмечается, что за минувшие сутки российские военные били по пункту выдачи хлеба и автозаправочной станции. Под вражеским огнем оказались жилые кварталы населенных пунктов области, в частности, повредили 5 многоэтажек и 8 частных домов. Также оккупанты повредили гараж и частные автомобили.

"Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 10 - получили ранения, из них - 1 ребенок", - сообщил Прокудин.

Смотрите также: 13 человек ранены вследствие обстрелов оккупантами Херсона и области. ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: 

Херсон (2810) Херсонская область (4752)


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