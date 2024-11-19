13 человек ранены вследствие обстрелов оккупантами Херсона и области. ФОТОРЕПОРТАЖ
В течение дня 19 ноября российские войска наносили удары по Херсону и области, в результате чего есть раненые.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Херсонской ОВА.
Обстрелы Херсона и пригорода
В частности, ориентировочно в 10:30 российская армия атаковала Херсон. Из-за вражеской атаки пострадала 62-летняя женщина. По предварительным данным, у нее взрывная травма. Женщина самостоятельно обратилась в больницу за медпомощью.
В полдень российская армия нанесла удары по Днепровскому району Херсона. Из-за вражеского обстрела 61-летний мужчина получил взрывную травму и осколочное ранение ноги. Медики оказали ему необходимую помощь. Дальнейшее лечение он будет проходить амбулаторно.
Также в полдень из-за удара российского дрона в Антоновке пострадал местный житель. В результате сброса взрывчатки с дрона 46-летний мужчина получил взрывную травму, осколочные ранения лица, ног и ожоги рук. Бригада скорой доставила его в больницу.
Кроме того, в Антоновке оккупационные войска атаковали с дрона гражданский автомобиль.
Из-за сброса взрывчатки на транспортное средство 61-летний мужчина и 62-летняя женщина получили взрывные травмы. Их доставили в больницу.
Около 17:15 в результате очередного обстрела Антоновки 35-летняя женщина получила взрывную травму, ранение грудной клетки, поясницы, ног и частичную ампутацию левой кисти. Пострадавшую доставили в больницу для оказания медпомощи.
Примерно в 15:00 враг атаковал с дрона Киндейку. В результате сброса взрывчатки с дрона 27-летний мужчина получил взрывную травму и осколочное ранение, его госпитализировали.
Также в результате российского артобстрела в Киндейке пострадал 35-летний мужчина, он получил минно-взрывную травму, осколочные ранения лица и шеи. Пострадавшего доставили в больницу.
Начальник Херсонской ГВА также сообщил, что в Киндейке под вражеский обстрел попал автобус, который обслуживает 38-й маршрут. Поврежден люк, побито стекло. На сейчас известно об одной пассажирке, которая получила телесные повреждения. Автобус принадлежит частному предприятию-перевозчику.
Херсонская область
Из-за российской дроновой атаки пострадали два человека в Велетенском. В результате сброса взрывчатки с дрона 62-летняя женщина и 49-летний мужчина получили взрывные травмы и осколочные ранения конечностей. Обоих пострадавших доставили в больницу для оказания медпомощи.
Из-за российского обстрела Никольского пострадал 72-летний мужчина, медики диагностировали взрывную травму и контузию. Пострадавшему оказали необходимую медпомощь.
Ориентировочно в 16:40 оккупанты атаковали с БПЛА Нововоронцовку. Под удар вражеского дрона попали два человека: 20-летний парень и 41-летняя женщина. У них - взрывные травмы и осколочные ранения конечностей. Пострадавшие самостоятельно обратились в больницу за медпомощью.
Обстрел Херсонщины 18 ноября
Кроме того, председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что сегодня стало известно, что из-за вчерашнего вечернего удара российского БПЛА погиб мужчина в Широкой Балке. В результате сброса взрывчатки с дрона 67-летний местный житель получил несовместимые с жизнью ранения.
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