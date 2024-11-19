13 осіб поранено внаслідок обстрілів окупантами Херсону та області. ФОТОрепортаж

Упродовж дня 19 листопада російські війська завдавали ударів по Херсону та області, унаслідок чого є поранені.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посилання на дані Херсонської ОВА.

Обстріли Херсону та передмістя

Так, орієнтовно о 10:30 російська армія атакувала Херсон. Через ворожу атаку постраждала 62-річна жінка. За попередніми даними, в неї вибухова травма. Жінка самостійно звернулася до лікарні по меддопомогу.

Опівдні російська армія завдала ударів по Дніпровському району Херсону. Через ворожий обстріл 61-річний чоловік дістав вибухову травму й уламкове поранення ноги. Медики надали йому необхідну допомогу. Подальше лікування він проходитиме амбулаторно.

Також опівдні через удар російського дрона в Антонівці постраждав місцевий житель. Унаслідок скидання вибухівки з дрона 46-річний чоловік дістав вибухову травму, уламкові поранення обличчя, ніг та опіки рук. Бригада швидкої доставила його до лікарні.

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Крім того, в Антонівці окупаційні війська атакували з дрона цивільний автомобіль.

Через скидання вибухівки на транспортний засіб 61-річний чоловік і 62-річна жінка дістали вибухові травми. Їх доставили до лікарні.

Близько 17:15 внаслідок чергового обстрілу Антонівки 35-річна жінка дістала вибухову травму, поранення грудної клітини, попереку, ніг та часткову ампутацію лівої кисті. Потерпілу доставили до лікарні для надання меддопомоги.

Приблизно о 15:00 ворог атакував з дрона Кіндійку. Унаслідок скидання вибухівки з дрона 27-річний чоловік дістав вибухову травму й уламкове поранення, його шпиталізували.

Також унаслідок російського артобстрілу в Кіндійці постраждав 35-річний чоловік, він дістав мінно-вибухову травму, уламкові поранення обличчя та шиї. Потерпілого доправили до лікарні.

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Начальник Херсонської МВА також повідомив, що у Кіндійці під ворожий обстріл потрапив автобус, який обслуговує 38-й маршрут. Пошкоджений люк, побите скло. На зараз відомо про одну пасажирку, яка отримала тілесні ушкодження. Автобус належить приватному підприємству-перевізнику.









Херсонська область

Через російську дронову атаку постраждали двоє людей у Велетенському. Унаслідок скидання вибухівки з дрона 62-річна жінка та 49-річний чоловік дістали вибухові травми та уламкові поранення кінцівок. Обох потерпілих доставили до лікарні для надання меддопомоги.

Через російський обстріл Микільського постраждав 72-річний чоловік, медики діагностували вибухову травму та контузію. Потерпілому надали необхідну меддопомогу.

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Орієнтовно о 16:40 окупанти атакували з БпЛА Нововоронцовку. Під удар ворожого дрона потрапили двоє людей: 20-річний хлопець та 41-річна жінка. У них – вибухові травми та уламкові поранення кінцівок. Потерпілі самостійно звернулися до лікарні по меддопомогу.

Обстріл Херсонщини 18 листопада

Крім того, голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що сьогодні стало відомо, що через учорашній вечірній удар російського БпЛА загинув чоловік у Широкій Балці. Внаслідок скидання вибухівки з дрона 67-річний місцевий житель дістав несумісні з життям поранення.





