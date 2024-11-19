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Росіяни вночі обстріляли Білозерку на Херсонщині: пошкоджено 11 будинків, автівки. ФОТО

У ніч проти 19 листопада війська РФ обстріляли Білозерку на Херсонщині. Пошкоджено будинки, автівки і критичну інфраструктуру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Херсонській ОВА

"Вночі російська армія вкрила вогнем Білозерку. Ворог випустив по селищу більш ніж десяток снарядів.

Через "прильоти" понівечено одинадцять житлових будинків – там вибито шибки, потрощено стіни, дахи.

Крім цього, пошкоджено й приватні автівки, господарські споруди та критичну інфраструктуру", - ідеться в повідомленні.

Також дивіться: Минулої доби росіяни обстріляли 25 населених пунктів Херсонщини: загинуло 2 людини. ФОТО

В ОВА додали, що інформація про потерпілих серед місцевих жителів не надходила.

Обстріл Білозерки 19 листопада
Обстріл Білозерки 19 листопада
Обстріл Білозерки 19 листопада
Обстріл Білозерки 19 листопада
Обстріл Білозерки 19 листопада

Нагадаємо, вранці, 18 листопада, російські загарбники обстріляли передмістя Херсону, виникла пожежа.

Автор: 

обстріл (28486) Херсонська область (5756) Білозерка (32)


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