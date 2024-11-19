Росіяни вночі обстріляли Білозерку на Херсонщині: пошкоджено 11 будинків, автівки. ФОТО

У ніч проти 19 листопада війська РФ обстріляли Білозерку на Херсонщині. Пошкоджено будинки, автівки і критичну інфраструктуру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Херсонській ОВА

"Вночі російська армія вкрила вогнем Білозерку. Ворог випустив по селищу більш ніж десяток снарядів.

Через "прильоти" понівечено одинадцять житлових будинків – там вибито шибки, потрощено стіни, дахи.

Крім цього, пошкоджено й приватні автівки, господарські споруди та критичну інфраструктуру", - ідеться в повідомленні.

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В ОВА додали, що інформація про потерпілих серед місцевих жителів не надходила.











Нагадаємо, вранці, 18 листопада, російські загарбники обстріляли передмістя Херсону, виникла пожежа.