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Россияне ночью обстреляли Белозерку на Херсонщине: повреждены 11 домов, автомобили. ФОТО

В ночь на 19 ноября войска РФ обстреляли Белозерку на Херсонщине. Повреждены дома, машины и критическая инфраструктура.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Херсонской ОВА.

"Ночью российская армия обстреляла Белозерку. Враг выпустил по поселку более десятка снарядов.

Из-за "прилетов" изуродованы одиннадцать жилых домов - там выбиты стекла, разбиты стены, крыши.

Кроме этого, повреждены и частные автомобили, хозяйственные постройки и критическая инфраструктура", - говорится в сообщении.

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В ОВА добавили, что информация о пострадавших среди местных жителей не поступала.

Обстріл Білозерки 19 листопада
Обстріл Білозерки 19 листопада
Обстріл Білозерки 19 листопада
Обстріл Білозерки 19 листопада
Обстріл Білозерки 19 листопада

Напомним, утром, 18 ноября, российские захватчики обстреляли пригород Херсона, возник пожар.

Автор: 

обстрел (27129) Херсонская область (4764) Белозерка (31)


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