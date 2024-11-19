Россияне ночью обстреляли Белозерку на Херсонщине: повреждены 11 домов, автомобили. ФОТО

В ночь на 19 ноября войска РФ обстреляли Белозерку на Херсонщине. Повреждены дома, машины и критическая инфраструктура.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Херсонской ОВА.

"Ночью российская армия обстреляла Белозерку. Враг выпустил по поселку более десятка снарядов.

Из-за "прилетов" изуродованы одиннадцать жилых домов - там выбиты стекла, разбиты стены, крыши.

Кроме этого, повреждены и частные автомобили, хозяйственные постройки и критическая инфраструктура", - говорится в сообщении.

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В ОВА добавили, что информация о пострадавших среди местных жителей не поступала.











Напомним, утром, 18 ноября, российские захватчики обстреляли пригород Херсона, возник пожар.