Ворог обстріляв пункт видачі хліба та АЗС на Херсонщині, одна людина загинула
Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Придніпровське, Комишани, Антонівка, Садове, Новодмитрівка, Томина Балка, Широка Балка, Берислав, Вірівка, Нововоронцовка, Бургунка та місто Херсон.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Зазначається, що минулої доби російські військові били по пункту видачі хліба та автозаправній станції. Під ворожим вогнем опинилися житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкодили 5 багатоповерхівок та 8 приватних будинків. Також окупанти понівечили гараж та приватні автомобілі.
"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 10 - дістали поранення, з них - 1 дитина", - повідомив Прокудін.
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