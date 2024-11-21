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Военных КНДР перебросили в Курскую область примерно в конце прошлого месяца. Их закрепили за российскими ВДВ и морской пехотой, - разведка Южной Кореи

Військові КНДР у Курській області

Военных Северной Кореи присоединили к российским десантникам и морпехам. Часть из них уже воюет в Курской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Dong-A Ilbo со ссылкой на Национальную разведывательную службу Южной Кореи.

"Мы считаем, что есть жертвы, поскольку войска Северной Кореи начали участвовать в передовых боях", - отметили в разведке.

В Южной Корее оценивают, что КНДР могла отправить в Россию от 10 900 до 12 000 солдат. Также, по информации разведки, Северная Корея направила в Россию 170-мм самоходные гаубицы и 240-мм реактивные системы залпового огня, которые разместили вдоль линии огня.

Стало известно, что войсками КНДР, которые прибыли на помощь рашистам, командует бригадный генерал Ким Йонг Бок. Это один из десяти самых высокопоставленных военных в его стране.

Также читайте: Чего-то опасного от войск КНДР не ожидаем, - командующий ДШВ Скибюк

Автор: 

КНДР (1193) Южная Корея (333) Курск (1092)


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Топ комментарии
+4
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21.11.2024 10:34
+2
а Південна Корея не бажає допомгти ЗСУ озброєннями та бк,
щоби знищити одвічного та кровного ворога?
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21.11.2024 10:21
+2
не знаю чи воють, але перекладачів уже їбуть
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21.11.2024 10:44
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а Південна Корея не бажає допомгти ЗСУ озброєннями та бк,
щоби знищити одвічного та кровного ворога?
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21.11.2024 10:21 Ответить
Одвічного з 1945 року.
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21.11.2024 10:36 Ответить
майже 80 років - це три покоління
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21.11.2024 10:40 Ответить
В нас своя північна корея вже 100 років...
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21.11.2024 10:46 Ответить
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21.11.2024 10:34 Ответить
не знаю чи воють, але перекладачів уже їбуть
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21.11.2024 10:44 Ответить
Тепер кацапи голодними не будуть. О наЖРУТЬСЯ пюре з собачатиною! Від пуза.
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21.11.2024 10:54 Ответить
ну дякуємо розвідці Південної Кореї

дуже допомогли, блд...
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21.11.2024 11:55 Ответить
Дуже цікаво. І що дає українцям ця інформація?
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21.11.2024 12:18 Ответить
 
 