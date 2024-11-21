Военных КНДР перебросили в Курскую область примерно в конце прошлого месяца. Их закрепили за российскими ВДВ и морской пехотой, - разведка Южной Кореи

Военных Северной Кореи присоединили к российским десантникам и морпехам. Часть из них уже воюет в Курской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Dong-A Ilbo со ссылкой на Национальную разведывательную службу Южной Кореи.

"Мы считаем, что есть жертвы, поскольку войска Северной Кореи начали участвовать в передовых боях", - отметили в разведке.

В Южной Корее оценивают, что КНДР могла отправить в Россию от 10 900 до 12 000 солдат. Также, по информации разведки, Северная Корея направила в Россию 170-мм самоходные гаубицы и 240-мм реактивные системы залпового огня, которые разместили вдоль линии огня.

Стало известно, что войсками КНДР, которые прибыли на помощь рашистам, командует бригадный генерал Ким Йонг Бок. Это один из десяти самых высокопоставленных военных в его стране.

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