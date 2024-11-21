Військових КНДР перекинули до Курської області приблизно наприкінці минулого місяця. Їх закріпили за російськими ВДВ і морською піхотою, - розвідка Південної Кореї

Військових Північної Кореї приєднали до російських десантників та морпіхів. Частина з них вже воює у Курській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Dong-A Ilbo із посиланням на Національну розвідувальну службу Південної Кореї.

"Ми вважаємо, що є жертви, оскільки війська Північної Кореї почали брати участь у передових боях", - зазначили у розвідці.

У Південній Кореї оцінюють, що КНДР могла відправити до Росії від 10 900 до 12 000 солдатів. Також, за інформацією розвідки, Північна Корея направила до Росії 170-мм самохідні гаубиці та 240-мм реактивні системи залпового вогню, які розмістили вздовж лінії вогню.

Стало відомо, що військами КНДР, які прибули на допомогу рашистам, командує бригадний генерал Кім Йонг Бок. Це один з десяти найбільш високопоставлених військових у його країні.

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