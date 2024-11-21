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Новини
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Військових КНДР перекинули до Курської області приблизно наприкінці минулого місяця. Їх закріпили за російськими ВДВ і морською піхотою, - розвідка Південної Кореї

Військові КНДР у Курській області

Військових Північної Кореї приєднали до російських десантників та морпіхів. Частина з них вже воює у Курській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише  Dong-A Ilbo із посиланням на Національну розвідувальну службу Південної Кореї.

"Ми вважаємо, що є жертви, оскільки війська Північної Кореї почали брати участь у передових боях", - зазначили у розвідці.

У Південній Кореї оцінюють, що КНДР могла відправити до Росії від 10 900 до 12 000 солдатів. Також, за інформацією розвідки, Північна Корея направила до Росії 170-мм самохідні гаубиці та 240-мм реактивні системи залпового вогню, які розмістили вздовж лінії вогню.

Стало відомо, що військами КНДР, які прибули на допомогу рашистам, командує бригадний генерал Кім Йонг Бок. Це один з десяти найбільш високопоставлених військових у його країні.

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Автор: 

КНДР (1210) Південна Корея (451) Курськ (1094)


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Топ коментарі
+4
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21.11.2024 10:34
+2
а Південна Корея не бажає допомгти ЗСУ озброєннями та бк,
щоби знищити одвічного та кровного ворога?
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21.11.2024 10:21
+2
не знаю чи воють, але перекладачів уже їбуть
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21.11.2024 10:44
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а Південна Корея не бажає допомгти ЗСУ озброєннями та бк,
щоби знищити одвічного та кровного ворога?
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21.11.2024 10:21 Відповісти
Одвічного з 1945 року.
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21.11.2024 10:36 Відповісти
майже 80 років - це три покоління
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21.11.2024 10:40 Відповісти
В нас своя північна корея вже 100 років...
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21.11.2024 10:46 Відповісти
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21.11.2024 10:34 Відповісти
не знаю чи воють, але перекладачів уже їбуть
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21.11.2024 10:44 Відповісти
Тепер кацапи голодними не будуть. О наЖРУТЬСЯ пюре з собачатиною! Від пуза.
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21.11.2024 10:54 Відповісти
ну дякуємо розвідці Південної Кореї

дуже допомогли, блд...
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21.11.2024 11:55 Відповісти
Дуже цікаво. І що дає українцям ця інформація?
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21.11.2024 12:18 Відповісти
 
 