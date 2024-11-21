На фронте произошло 114 боевых столкновений, больше всего - на Покровском направлении - Генштаб

По состоянию на 16:00 количество боевых столкновений на фронте возросло до 114.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Ситуация на севере

Сегодня от огня вражеской артиллерии, минометов, реактивных систем залпового огня пострадали, в частности, громады населенных пунктов Волфино, Клюсы, Покровка и Журавка Сумской и Черниговской областей.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении противник шесть раз штурмовал позиции наших подразделений в районе Волчанска, бои продолжаются.

На Купянском направлении российские оккупанты 12 раз атаковали Силы обороны в районах Петропавловки, Колесниковки, Загрызово и Лозовой. Пять боестолкновений продолжается.

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении за день захватническая армия осуществила также двенадцать атак на позиции украинцев вблизи Твердохлебово, Новоегоровки, Грековки, Тернов, Торского и в Серебрянском лесу. Десять боев завершились, еще два - продолжаются. Украинские воины стойко держат оборону и наносят врагу потери.

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На Северском направлении авиация противника нанесла удар КАБами по Кузьминовке.

На Краматорском направлении с начала суток враг дважды атаковал вблизи Часова Яра и Ступочек, в настоящее время продолжается бой.

На Торецком направлении агрессор четыре раза пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Торецк и Щербиновка. Враг активно применяет авиацию. Нанес удары КАБами по Торецку, Калиновому, Иванополью и Константиновке.

На Покровском направлении российские захватчики осуществили 30 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Петровки, Чумацкого и Пустынки. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 22 атаки противника, восемь боестолкновений - еще продолжаются.

На Кураховском направлении вражеская армия осуществила 21 атаку вблизи Берестков, Сонцовки, Зари, Курахово, Дальнего, Катериновки и Антоновки. Девять попыток оккупантов продвинуться вперед уже отбиты. Продолжаются бои. Враг сбросил семь авиабомб на Андреевку.

На Времевском направлении произошло семь вражеских атак в направлении Трудового, Константинопольского, Разлива, Сухих Ялов и вблизи Новодаровки. Три боя еще продолжаются. Под ударами вражеских бомб оказались Улаклы и Великая Новоселка.

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Ситуация на других направлениях

На Ореховском направлении оккупационные войска один раз штурмовали позиции Сил обороны вблизи Пятихаток.

На приднепровском направлении продолжается вражеская атака.

Продолжается операция в Курской области РФ. С начала суток российские самолеты нанесли 15 ударов 22 КАБами по собственной территории. Украинские воины отбили 11 попыток захватчиков прорвать нашу оборону, бои продолжаются.

На остальных направлениях - без особых изменений.