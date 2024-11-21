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Новости Война
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Россияне за сутки потеряли 59 единиц вооружения и техники в Харьковском направлении, - ОТГ "Харьков"

На Харківщині Сили оборони дають відсіч росіянам

Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск российских оккупационных войск на Харьковском направлении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОТГ "Харьков".

За прошедшие сутки враг четыре раза проводил безрезультатные штурмовые действия в районах Волчанска и Старицы. российские оккупанты нанесли 1 ракетный удар, 3 авиаудара с использованием 6 КАБов, а также 24 удара дронами-камикадзе. Осуществили 431 обстрел позиций защитников Украины.

Потери врага

Силы обороны адекватно реагируют на действия противника и продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов.

"Потери врага за минувшие сутки составили 145 существ, из них безвозвратные - 55, санитарные - 90", - говорится в сообщении.

Также на Харьковском направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 59 единиц вооружения и военной техники, в частности:

  • 1 танк;
  • 3 боевые бронированные машины;
  • 2 артиллерийских систем;
  • 22 автомобиля;
  • 6 единиц спецтехники;
  • 25 БпЛА.

Также уничтожено 72 укрытия для личного состава, стартовая позиция запуска БпЛА и место хранения боеприпасов.

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Автор: 

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