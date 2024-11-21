Росіяни за добу втратили 59 одиниць озброєння та техніки на Харківському напрямку, - ОТУ "Харків"
Сили оборони України продовжують стримувати натиск російських окупаційних військ на Харківському напрямку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОТУ "Харків".
Протягом минулої доби ворог чотири рази проводив безрезультатні штурмові дії в районах Вовчанська та Стариці. російські окупанти завдали 1 ракетного удару, 3 авіаудари із використанням 6 КАБів, а також 24 удари дронами-камікадзе. Здійснили 431 обстріл позицій захисників України.
Втрати ворога
Сили оборони адекватно реагують на дії противника та продовжують ефективно нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів.
"Втрати ворога за минулу добу склали 145 істот, з них безповоротні - 55, санітарні - 90", - йдеться в повідомленні.
Також на Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 59 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:
- 1 танк;
- 3 бойові броньовані машини;
- 2 артилерійських систем;
- 22 автомобілі;
- 6 одиниць спецтехніки;
- 25 БпЛА.
Також знищено 72 укриття для особового складу, стартову позицію запуску БпЛА та місце зберігання боєприпасів.
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