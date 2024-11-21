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Новини Війна
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Росіяни за добу втратили 59 одиниць озброєння та техніки на Харківському напрямку, - ОТУ "Харків"

На Харківщині Сили оборони дають відсіч росіянам

Сили оборони України продовжують стримувати натиск російських окупаційних військ на Харківському напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОТУ "Харків".

Протягом минулої доби ворог чотири рази проводив безрезультатні штурмові дії в районах Вовчанська та Стариці. російські окупанти завдали 1 ракетного удару, 3 авіаудари із використанням 6 КАБів, а також 24 удари дронами-камікадзе. Здійснили 431 обстріл позицій захисників України.

Втрати ворога

Сили оборони адекватно реагують на дії противника та продовжують ефективно нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів.

"Втрати ворога за минулу добу склали 145 істот, з них безповоротні - 55, санітарні - 90", - йдеться в повідомленні.

Також на Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 59 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:

  • 1 танк;
  • 3 бойові броньовані машини;
  • 2 артилерійських систем;
  • 22 автомобілі;
  • 6 одиниць спецтехніки;
  • 25 БпЛА.

Також знищено 72 укриття для особового складу, стартову позицію запуску БпЛА  та місце зберігання боєприпасів.

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Автор: 

Харківщина (6054) бойові дії (3714)


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