Зеленский встретился с британской делегацией во главе с начштабом обороны Радакином
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с делегацией Великобритании во главе с начальником штаба обороны, адмиралом, сэром Энтони Радакином.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы государства.
На встрече обсудили оборонное сотрудничество между Украиной и Великобританией - развитие и наращивание технологических возможностей ВСУ. Отдельное внимание - военным потребностям Украины и дальнейшей помощи со стороны партнеров.
"Спасибо народу и правительству Великобритании за долговременную поддержку. Наши страны имеют хорошие контакты и прочное сотрудничество", - сказал Зеленский.
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