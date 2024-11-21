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Зеленский встретился с британской делегацией во главе с начштабом обороны Радакином

Володимир Зеленський та Олександр Сирський на зустрічі з британською делегацією

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с делегацией Великобритании во главе с начальником штаба обороны, адмиралом, сэром Энтони Радакином.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы государства.

На встрече обсудили оборонное сотрудничество между Украиной и Великобританией - развитие и наращивание технологических возможностей ВСУ. Отдельное внимание - военным потребностям Украины и дальнейшей помощи со стороны партнеров.

"Спасибо народу и правительству Великобритании за долговременную поддержку. Наши страны имеют хорошие контакты и прочное сотрудничество", - сказал Зеленский.

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Автор: 

Великобритания (4950) Зеленский Владимир (20331)


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