Зеленський зустрівся з британської делегацією на чолі з начштабу оборони Радакіном

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з делегацією Великої Британії на чолі з начальником штабу оборони, адміралом, сером Ентоні Радакіном.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал глави держави.

На зустрічі обговорили оборонну співпрацю між Україною та Великою Британією – розвиток і нарощування технологічних спроможностей ЗСУ. Окрема увага – військовим потребам України та подальшій допомозі з боку партнерів.

"Дякую народу та уряду Великої Британії за довготривалу підтримку. Наші країни мають гарні контакти та міцну співпрацю", - сказав Зеленський.

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