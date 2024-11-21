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Норвегия выделит 33 млн долларов на развитие оборонной промышленности Украины

Норвегія профінансує розвиток оборонної промисловості України

Норвегия выделяет полмиллиарда норвежских крон (около 33 миллионов долларов) на развитие оборонной промышленности Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт норвежского правительства.

"Это финансирование будет направлено на оборонную промышленность Украины, чтобы обеспечить быстрое производство оружия и военной техники. Норвегия оказывает помощь из наших собственных запасов и закупает продукцию отечественной промышленности, но этого недостаточно. Мы должны усилить способность Украины производить больше, и эта поддержка поможет достичь этого", - рассказал министр обороны Норвегии Бьорн Арилд Грам.

Он также отметил, конкретные потребности Украины будут определять производственные приоритеты. Внутреннее производство позволяет украинцам более эффективно сохранять и поддерживать свои ресурсы.

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В сотрудничестве с Украиной Дания разработала модель финансирования закупок непосредственно из украинской оборонной промышленности. Кроме того, введены процессы мониторинга и обеспечения подотчетности проектов.

Грам пояснил, что вклад в размере 500 миллионов норвежских крон будет частью этой договоренности, что позволит норвежским средствам иметь немедленное влияние на ситуацию в Украине.

"Борьба, которую ведет Украина, является экзистенциальной и имеет решающее значение для безопасности Европы в целом. Сохранение поддержки Украины со стороны Запада имеет решающее значение, и мы должны постоянно искать новые пути поддержки их оборонных усилий", - резюмировал Грам.

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Норвегия (697) оружие (10213) производство (462) украинское оружие (163)


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Ну,хоча б один мільон до оборонної промисловості дійшов!
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21.11.2024 21:33 Ответить
Сподіваємось, що це допоможе
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21.11.2024 21:57 Ответить
тильки не кэшом будь ласка. ция загальна дитяча довира захиду вже набридла.
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21.11.2024 22:59 Ответить
 
 