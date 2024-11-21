Норвегія виділить 33 млн доларів на розвиток оборонної промисловості України

Норвегія виділяє півмільярда норвезьких крон (близько 33 мільйонів доларів) на розвиток оборонної промисловості України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт норвезького уряду.

"Це фінансування буде спрямоване на оборонну промисловість України, щоб забезпечити швидке виробництво зброї та військової техніки. Норвегія надає допомогу з наших власних запасів і закуповує продукцію вітчизняної промисловості, але цього недостатньо. Ми повинні посилити спроможність України виробляти більше, і ця підтримка допоможе досягти цього", - розповів міністр оборони Норвегії Бйорн Арілд Грам.

Він також зазначив, конкретні потреби України визначатимуть виробничі пріоритети. Внутрішнє виробництво дозволяє українцям більш ефективно зберігати та підтримувати свої ресурси.

Також читайте: Терорист Брейвік виголив літери Z на голові. ФОТО

У співпраці з Україною Данія розробила модель фінансування закупівель безпосередньо з української оборонної промисловості. Крім того, запроваджено процеси моніторингу і забезпечення підзвітності проєктів.

Грам пояснив, що внесок у розмірі 500 мільйонів норвезьких крон буде частиною цієї домовленості, що дозволить норвезьким коштам мати негайний вплив на ситуацію в Україні.

"Боротьба, яку веде Україна, є екзистенціальною і має вирішальне значення для безпеки Європи в цілому. Збереження підтримки України з боку Заходу має вирішальне значення, і ми повинні постійно шукати нові шляхи підтримки їхніх оборонних зусиль", - резюмував Грам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава МЗС Норвегії Ейде засудив масовану атаку РФ: Продовжуємо підтримувати Україну