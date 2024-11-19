Терорист Брейвік виголив літери Z на голові. ФОТО
Норвезький терорист Андерс Брейвік з'явився на засідання суду з виголеними на голові літерами Z.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть російські ЗМІ.
Також він приніс саморобний плакат, на якому, зокрема, написано про підтримку Китаю, Росії, Ірану та КНДР.
Все це відбулося під час засідання про умовно-дострокового звільнення, яке він подав у червні 2024 року.
Справа Брейвіка
22 липня 2011 року Андерс Брейвік підірвав бомбу в урядовому кварталі Осло, а згодом влаштував стрілянину у молодіжному таборі на острові Утойя, вбивши 77 осіб та поранивши понад 150.
На суді він зізнався у скоєних злочинах, але відмовився покаятися.
Топ коментарі
+45 Геннадій #595788
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+33 Vitaliy Vodafone
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+27 Валентин Коваль #596283
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Покоління Z (народжені з середини 1990-х до початку 2010-х років)
Треба йому на дупі випекти, V i Z.
А на анусі розпеченою кочергою поставити жирну крапку.
то всі вони зараз згуртувались під літерою зет..
москалі стріляють по беззбройним, і в тому числі жінкам та діткам
все один к одному
Намагаються зростити ксенофобію включно з антисемітизмом. Ніби у всьому винуваті іноземці, які випили всю воду німецьку з крану і з'їли увесь хліб.
І вже отримує переважаючу більшість арабського та африканського населення в себе, як наслідок.
Потрібно відновлювати смертну кару хоча б за масові вбивства.
Хтось здивований?
А фашисти та нацисти в Україні....