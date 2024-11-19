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Терорист Брейвік виголив літери Z на голові. ФОТО

Норвезький терорист Андерс Брейвік з'явився на засідання суду з виголеними на голові літерами Z.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть російські ЗМІ.

Брейвік виголив літери Z на голові

Також він приніс саморобний плакат, на якому, зокрема, написано про підтримку Китаю, Росії, Ірану та КНДР.

Брейвік виголив літери Z на голові

Все це відбулося під час засідання про умовно-дострокового звільнення, яке він подав у червні 2024 року.

Справа Брейвіка

22 липня 2011 року Андерс Брейвік підірвав бомбу в урядовому кварталі Осло, а згодом влаштував стрілянину у молодіжному таборі на острові Утойя, вбивши 77 осіб та поранивши понад 150.

На суді він зізнався у скоєних злочинах, але відмовився покаятися.

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Автор: 

Норвегія (766) тероризм (2867) рашизм (58)


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Топ коментарі
+45
Наволоч до наволочі!
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19.11.2024 14:25
+33
77 людей зашкварив,150 поранив і ще збирається якась комісія, щоб розглянути умовно-дострокове звільнення. В США , мабуть, міг би стати суперником Трампа в президентських перегонах. Ну на росіі ***** б його зашкварив,йому суперники не потрібні.
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19.11.2024 14:27
+27
І нагуя такого урода випускають на люди?
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19.11.2024 14:25
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Наволоч до наволочі!
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19.11.2024 14:25 Відповісти
Саме так - ніщо інакше. Він не є представником так званого покоління Z. Він 1979 р.н.
Покоління Z (народжені з середини 1990-х до початку 2010-х років)
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19.11.2024 14:29 Відповісти
Свій свого бачить здалеку
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19.11.2024 14:48 Відповісти
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19.11.2024 14:52 Відповісти
До чого тут покоління z? Ви не можете прочитати, що на його папірці написано?
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20.11.2024 06:37 Відповісти
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21.11.2024 01:57 Відповісти
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21.11.2024 02:01 Відповісти
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21.11.2024 02:03 Відповісти
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21.11.2024 02:05 Відповісти


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21.11.2024 02:11 Відповісти
І нагуя такого урода випускають на люди?
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19.11.2024 14:25 Відповісти
*** .......... ЕС імпотенти срание ви з демократіі зробили якесь безхребетне опудоло, вас вбивають, в мирі поруч з вами вбивають дітей, цівільних, а ви з зеленою соплею в носі після засідань йдете пити кофе, трахатись і все норм, апетит е, член стоїть, жизнь прекрасна,розказуете про демократичні цінності де не можно застосовувати смертну кару до вбивць. Це якась жопа чому ж досі родичі вбитих не знищили цю мразь, якщо ви люди, то во повинні дотримуватись головного принципу життя зло повинно бути покаране недоумки. І ***** це ваше порожденіе безнаказоності.
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19.11.2024 15:54 Відповісти
Zeгнида
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19.11.2024 14:25 Відповісти
77 людей зашкварив,150 поранив і ще збирається якась комісія, щоб розглянути умовно-дострокове звільнення. В США , мабуть, міг би стати суперником Трампа в президентських перегонах. Ну на росіі ***** б його зашкварив,йому суперники не потрібні.
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19.11.2024 14:27 Відповісти
то ти визначайся куди хочеш в Європу, чи до х...ла, подобається тобі чи ні, але в Європі закон працює, і якщо є право подати на перегляд покарання, то таке право має навіть така тварина як брейвік, але це не значить, що він його отримає. от наприклад ця його поведінка точно свідчить, що він не виправився.
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19.11.2024 15:30 Відповісти
Ага. Але в тому ж США він би міг отримати 77 довічних,а оскаржити лише одне.
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19.11.2024 15:32 Відповісти
наскільки знаю, то в США теж довічникам, через скількись років надається право на перегляд, але мабуть не всім.
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19.11.2024 17:22 Відповісти
Зато він задовольнив свое єго і публічно насрав( в білій сорочці з краваткою як ознака його прекрасного життя) на память загиблих та поранених і кинув виклик оцій дурноватий системі законів яка виправдовуе вбивць і кормить їх і пілкуеться про них все життря. Він вважае себе в цій сітуаціі богом який диктуе дурному суспільству яке він зневажае і вбивае як треба жити. І ще більше він продовжуе із-за грат, чи санат орія де його охороняють як президента засирать мозги людям. підтримувати вбивць та диктаторів і це його дуже тишить. Невже із 76 досі не знайшдось справжнеї людини яка б отомстила зо родичіяв і вбила цю гидоту
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19.11.2024 16:11 Відповісти
ну це недоліки чи переваги гуманізму і людських цінностей. а щодо чи не знайшлось, та мабуть є такі бажаючі, але ж і тримають його там де його не дістанеш. а те, що це його тішить, і що, а тобі не пофіг, всім має бути посрати на нього і його его.
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19.11.2024 17:21 Відповісти
яких там цінностей. Ми вже побачили на прикладі України що так звані євр. і америк цінности гі*на варті. Стадо сс*вих серунів які свою маму продадуть, аби вони смачно жерли і добре спали.
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19.11.2024 17:50 Відповісти
а що би ти робив на їх місці, вони для того все зробили, щоб смачно жерти і добре спати. чому їх мають турбувати проблеми, тих, хто про себе не дбав?
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19.11.2024 18:42 Відповісти
зробили. Відібрали нашу зброю надурняк, щоб смачно жерти і добре спати. І щоб вони вдавилися якщо це їх не турбує.
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19.11.2024 23:39 Відповісти
В США его бы уже давно запекли…
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19.11.2024 16:21 Відповісти
Самая лучшая реклама для З-сволочей.
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19.11.2024 14:28 Відповісти
воно ніколи не вилікується та не виправиться... пропоную родичам вбитих ним підлітків скинутися та найняти якогось притомного кілера, якщо ця потвора вийде на волю..., звичайно, людей, не повернеш..., але ж світ стане чистішим...
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19.11.2024 14:28 Відповісти
терористи всій країн єднайтесь
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19.11.2024 14:29 Відповісти
Якийсь поскубаний гусак.
Треба йому на дупі випекти, V i Z.
А на анусі розпеченою кочергою поставити жирну крапку.
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19.11.2024 14:29 Відповісти
Краще на лобі..
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19.11.2024 14:40 Відповісти
Краще WC на лобі...а кругом рота наколоти крапки
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19.11.2024 19:54 Відповісти
це для нього буде милість
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19.11.2024 15:31 Відповісти
праві, ліві, червоні, коричневі, зелені чи білі, без різниці.. - якщо вони підтримують війну хла-рф проти України,
то всі вони зараз згуртувались під літерою зет..
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19.11.2024 14:29 Відповісти
І що, оце так виправився?
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19.11.2024 14:29 Відповісти
Виправиться ця потвора лише коли по ньому асфальтувальний коток проїдеться.
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19.11.2024 14:54 Відповісти
Він підтримує тих, хто підтримає його, ні більше, ні менше...
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19.11.2024 14:34 Відповісти
Він це зробив не просто так,гебня підштовхнула його на такий крок.Більшість терористів діють з подачі кацапів
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19.11.2024 15:11 Відповісти
Тоді йому потрібно створити спецумови утримання, як у тих недокраїнах, які він підтримує: ложка рису на день, як в кндр, запихання швабри, як в московії, і щось із ірану... І через рік побачимо, чи захоче він такі рекламні акції проводити?
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19.11.2024 14:32 Відповісти
щось з ірану-це зрізати м'язи на сідницях
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19.11.2024 14:39 Відповісти
Здавалося був нормальний фашист а тут такий зашквар. *****.
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19.11.2024 14:35 Відповісти
Умовно-дострокове звільнення за 77 трупів??? ШТА ? І ми на щось притомне ще чекаємо від цього світу ?
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19.11.2024 14:37 Відповісти
А він вже відсудив від держави сорок тисяч євро за те що його годували вчорашньою їжею
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19.11.2024 15:13 Відповісти
а де написано, що він його отримав. він звернувся, бо має таке право, але чи дадуть.
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19.11.2024 15:32 Відповісти
Суд ще вагається ? То скільки треба вбити ще щоб не вагався ? Звільніть, і він поїде у кацапію. Вбивати ... українців. Вбивство - це вже не його професія. Це його поклик. Від Сатани.
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19.11.2024 14:37 Відповісти
оригінально - на лобі ******
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19.11.2024 14:37 Відповісти
Ze - то вирок-діагноз терористів, дебілів та жлобів..
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19.11.2024 14:39 Відповісти
Гівно Гівнюка бачить із далека
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19.11.2024 14:40 Відповісти
для цього шеведам доведеться вторгнутися в норвегію
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19.11.2024 14:49 Відповісти
Ти правий, щось шведи в голову запали!!!
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19.11.2024 15:11 Відповісти
Дідусю пу він сподобається.
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19.11.2024 14:50 Відповісти
Та ні ,то N тобто лого Найк
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19.11.2024 14:56 Відповісти
New Balance
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19.11.2024 15:07 Відповісти
Нехай в Україну його відправлять, на екскурсію, на передок. Думаю там він швидко перетвориться на "харошева сруского". Була б подяка родичам загиблим за підтримку і братньому народу Норвегії.
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19.11.2024 15:08 Відповісти
Росіяни можуть берегти його як символ для пропаганди.
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19.11.2024 15:14 Відповісти
брейвік стріляв по беззбройним, і в тому числі жінкам
москалі стріляють по беззбройним, і в тому числі жінкам та діткам
все один к одному
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19.11.2024 15:08 Відповісти
Приспіть його-най не мучиться!
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19.11.2024 15:09 Відповісти
Денацифіцирували.
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19.11.2024 15:11 Відповісти
Про цього персонажа все ясно. Але ж скільки ніби інтелігентних його симпатиків у політиці воду мутить, користуючись людськими страхами перед війною, нестабільністю, причому намагаються капати на мізки на всіх рівнях від ютубу через німецьких шаріїв до своїх партій.
Намагаються зростити ксенофобію включно з антисемітизмом. Ніби у всьому винуваті іноземці, які випили всю воду німецьку з крану і з'їли увесь хліб.
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19.11.2024 15:13 Відповісти
О я згадав наших мусорів на суді які Майдан розстрілювали..Вони на плечі тоді триколор кацапський почепили як погони ..І їх обміняли потім на прикордонників-моряків з човна Яни Капу
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19.11.2024 15:19 Відповісти
Європа цілком поїхала кукухою.
І вже отримує переважаючу більшість арабського та африканського населення в себе, як наслідок.
Потрібно відновлювати смертну кару хоча б за масові вбивства.
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19.11.2024 15:19 Відповісти
Чому це падло у непоганому такому костюмчику, білій сорочці і краватці замість тюремної смугастої роби?
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19.11.2024 15:42 Відповісти
Також він приніс саморобний плакат, на якому, зокрема, написано про підтримку Китаю, Росії, Ірану та КНДР. Джерело:
Хтось здивований?
А фашисти та нацисти в Україні....
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19.11.2024 15:49 Відповісти
На його мiсцi повинен був Утiн!
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19.11.2024 16:12 Відповісти
А ви б бачили у яких умовах він проживає у тюрмі! Навіть середнього достатку українцям про таки умови тількі мріяти можна Горіти йому у пеклі: тільки одне є побажання
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19.11.2024 16:20 Відповісти
Ну що тут скажеш- дебіл,пля...
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19.11.2024 17:38 Відповісти
Долбойоб.
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19.11.2024 18:08 Відповісти
Бачте яка культура ведення судових процесів - у костюмі, краватка. С...ка ... слів не вистачає !
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20.11.2024 16:10 Відповісти
ще на жопі нехай намалюють двох чортів,що кидають йому вуголь в шахту при ходьбі.
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20.11.2024 17:10 Відповісти
Хреново видно. Треба пробійником, з молоточком
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20.11.2024 17:39 Відповісти
Першими словами на плакаті у нього про повернення кельтско- германських земель.
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20.11.2024 22:30 Відповісти
 
 