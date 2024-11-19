Терорист Брейвік виголив літери Z на голові. ФОТО

Норвезький терорист Андерс Брейвік з'явився на засідання суду з виголеними на голові літерами Z.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть російські ЗМІ.

Також він приніс саморобний плакат, на якому, зокрема, написано про підтримку Китаю, Росії, Ірану та КНДР.

Все це відбулося під час засідання про умовно-дострокового звільнення, яке він подав у червні 2024 року.

Справа Брейвіка

22 липня 2011 року Андерс Брейвік підірвав бомбу в урядовому кварталі Осло, а згодом влаштував стрілянину у молодіжному таборі на острові Утойя, вбивши 77 осіб та поранивши понад 150.

На суді він зізнався у скоєних злочинах, але відмовився покаятися.

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