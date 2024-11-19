Террорист Брейвик выбрил буквы Z на голове. ФОТО
Норвежский террорист Андерс Брейвик явился на заседание суда с выбритыми на голове буквами Z.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ.
Также он принес самодельный плакат, на котором, в частности, написано о поддержке Китая, России, Ирана и КНДР.
Все это произошло во время заседания об условно-досрочном освобождении, которое он подал в июне 2024 года.
Дело Брейвика
22 июля 2011 года Андерс Брейвик взорвал бомбу в правительственном квартале Осло, а затем устроил стрельбу в молодежном лагере на острове Утойя, убив 77 человек и ранив более 150.
На суде он признался в совершенных преступлениях, но отказался покаяться.
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Покоління Z (народжені з середини 1990-х до початку 2010-х років)
Треба йому на дупі випекти, V i Z.
А на анусі розпеченою кочергою поставити жирну крапку.
то всі вони зараз згуртувались під літерою зет..
москалі стріляють по беззбройним, і в тому числі жінкам та діткам
все один к одному
Намагаються зростити ксенофобію включно з антисемітизмом. Ніби у всьому винуваті іноземці, які випили всю воду німецьку з крану і з'їли увесь хліб.
І вже отримує переважаючу більшість арабського та африканського населення в себе, як наслідок.
Потрібно відновлювати смертну кару хоча б за масові вбивства.
Хтось здивований?
А фашисти та нацисти в Україні....