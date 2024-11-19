Террорист Брейвик выбрил буквы Z на голове. ФОТО

Норвежский террорист Андерс Брейвик явился на заседание суда с выбритыми на голове буквами Z.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ.

Также он принес самодельный плакат, на котором, в частности, написано о поддержке Китая, России, Ирана и КНДР.

Все это произошло во время заседания об условно-досрочном освобождении, которое он подал в июне 2024 года.

Дело Брейвика

22 июля 2011 года Андерс Брейвик взорвал бомбу в правительственном квартале Осло, а затем устроил стрельбу в молодежном лагере на острове Утойя, убив 77 человек и ранив более 150.

На суде он признался в совершенных преступлениях, но отказался покаяться.

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