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Террорист Брейвик выбрил буквы Z на голове. ФОТО

Норвежский террорист Андерс Брейвик явился на заседание суда с выбритыми на голове буквами Z.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ.

Брейвік виголив літери Z на голові

Также он принес самодельный плакат, на котором, в частности, написано о поддержке Китая, России, Ирана и КНДР.

Брейвік виголив літери Z на голові

Все это произошло во время заседания об условно-досрочном освобождении, которое он подал в июне 2024 года.

Дело Брейвика

22 июля 2011 года Андерс Брейвик взорвал бомбу в правительственном квартале Осло, а затем устроил стрельбу в молодежном лагере на острове Утойя, убив 77 человек и ранив более 150.

На суде он признался в совершенных преступлениях, но отказался покаяться.

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Автор: 

Норвегия (698) терроризм (18691) рашизм (98)


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Топ комментарии
+45
Наволоч до наволочі!
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19.11.2024 14:25
+33
77 людей зашкварив,150 поранив і ще збирається якась комісія, щоб розглянути умовно-дострокове звільнення. В США , мабуть, міг би стати суперником Трампа в президентських перегонах. Ну на росіі ***** б його зашкварив,йому суперники не потрібні.
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19.11.2024 14:27
+27
І нагуя такого урода випускають на люди?
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19.11.2024 14:25
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Наволоч до наволочі!
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19.11.2024 14:25 Ответить
Саме так - ніщо інакше. Він не є представником так званого покоління Z. Він 1979 р.н.
Покоління Z (народжені з середини 1990-х до початку 2010-х років)
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19.11.2024 14:29 Ответить
Свій свого бачить здалеку
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19.11.2024 14:48 Ответить
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19.11.2024 14:52 Ответить
До чого тут покоління z? Ви не можете прочитати, що на його папірці написано?
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20.11.2024 06:37 Ответить
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21.11.2024 01:57 Ответить
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21.11.2024 02:01 Ответить
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21.11.2024 02:03 Ответить
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21.11.2024 02:05 Ответить


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21.11.2024 02:11 Ответить
І нагуя такого урода випускають на люди?
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19.11.2024 14:25 Ответить
*** .......... ЕС імпотенти срание ви з демократіі зробили якесь безхребетне опудоло, вас вбивають, в мирі поруч з вами вбивають дітей, цівільних, а ви з зеленою соплею в носі після засідань йдете пити кофе, трахатись і все норм, апетит е, член стоїть, жизнь прекрасна,розказуете про демократичні цінності де не можно застосовувати смертну кару до вбивць. Це якась жопа чому ж досі родичі вбитих не знищили цю мразь, якщо ви люди, то во повинні дотримуватись головного принципу життя зло повинно бути покаране недоумки. І ***** це ваше порожденіе безнаказоності.
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19.11.2024 15:54 Ответить
Zeгнида
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19.11.2024 14:25 Ответить
77 людей зашкварив,150 поранив і ще збирається якась комісія, щоб розглянути умовно-дострокове звільнення. В США , мабуть, міг би стати суперником Трампа в президентських перегонах. Ну на росіі ***** б його зашкварив,йому суперники не потрібні.
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19.11.2024 14:27 Ответить
то ти визначайся куди хочеш в Європу, чи до х...ла, подобається тобі чи ні, але в Європі закон працює, і якщо є право подати на перегляд покарання, то таке право має навіть така тварина як брейвік, але це не значить, що він його отримає. от наприклад ця його поведінка точно свідчить, що він не виправився.
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19.11.2024 15:30 Ответить
Ага. Але в тому ж США він би міг отримати 77 довічних,а оскаржити лише одне.
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19.11.2024 15:32 Ответить
наскільки знаю, то в США теж довічникам, через скількись років надається право на перегляд, але мабуть не всім.
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19.11.2024 17:22 Ответить
Зато він задовольнив свое єго і публічно насрав( в білій сорочці з краваткою як ознака його прекрасного життя) на память загиблих та поранених і кинув виклик оцій дурноватий системі законів яка виправдовуе вбивць і кормить їх і пілкуеться про них все життря. Він вважае себе в цій сітуаціі богом який диктуе дурному суспільству яке він зневажае і вбивае як треба жити. І ще більше він продовжуе із-за грат, чи санат орія де його охороняють як президента засирать мозги людям. підтримувати вбивць та диктаторів і це його дуже тишить. Невже із 76 досі не знайшдось справжнеї людини яка б отомстила зо родичіяв і вбила цю гидоту
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19.11.2024 16:11 Ответить
ну це недоліки чи переваги гуманізму і людських цінностей. а щодо чи не знайшлось, та мабуть є такі бажаючі, але ж і тримають його там де його не дістанеш. а те, що це його тішить, і що, а тобі не пофіг, всім має бути посрати на нього і його его.
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19.11.2024 17:21 Ответить
яких там цінностей. Ми вже побачили на прикладі України що так звані євр. і америк цінности гі*на варті. Стадо сс*вих серунів які свою маму продадуть, аби вони смачно жерли і добре спали.
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19.11.2024 17:50 Ответить
а що би ти робив на їх місці, вони для того все зробили, щоб смачно жерти і добре спати. чому їх мають турбувати проблеми, тих, хто про себе не дбав?
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19.11.2024 18:42 Ответить
зробили. Відібрали нашу зброю надурняк, щоб смачно жерти і добре спати. І щоб вони вдавилися якщо це їх не турбує.
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19.11.2024 23:39 Ответить
В США его бы уже давно запекли…
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19.11.2024 16:21 Ответить
Самая лучшая реклама для З-сволочей.
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19.11.2024 14:28 Ответить
воно ніколи не вилікується та не виправиться... пропоную родичам вбитих ним підлітків скинутися та найняти якогось притомного кілера, якщо ця потвора вийде на волю..., звичайно, людей, не повернеш..., але ж світ стане чистішим...
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19.11.2024 14:28 Ответить
терористи всій країн єднайтесь
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19.11.2024 14:29 Ответить
Якийсь поскубаний гусак.
Треба йому на дупі випекти, V i Z.
А на анусі розпеченою кочергою поставити жирну крапку.
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19.11.2024 14:29 Ответить
Краще на лобі..
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19.11.2024 14:40 Ответить
Краще WC на лобі...а кругом рота наколоти крапки
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19.11.2024 19:54 Ответить
це для нього буде милість
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19.11.2024 15:31 Ответить
праві, ліві, червоні, коричневі, зелені чи білі, без різниці.. - якщо вони підтримують війну хла-рф проти України,
то всі вони зараз згуртувались під літерою зет..
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19.11.2024 14:29 Ответить
І що, оце так виправився?
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19.11.2024 14:29 Ответить
Виправиться ця потвора лише коли по ньому асфальтувальний коток проїдеться.
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19.11.2024 14:54 Ответить
Він підтримує тих, хто підтримає його, ні більше, ні менше...
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19.11.2024 14:34 Ответить
Він це зробив не просто так,гебня підштовхнула його на такий крок.Більшість терористів діють з подачі кацапів
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19.11.2024 15:11 Ответить
Тоді йому потрібно створити спецумови утримання, як у тих недокраїнах, які він підтримує: ложка рису на день, як в кндр, запихання швабри, як в московії, і щось із ірану... І через рік побачимо, чи захоче він такі рекламні акції проводити?
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19.11.2024 14:32 Ответить
щось з ірану-це зрізати м'язи на сідницях
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19.11.2024 14:39 Ответить
Здавалося був нормальний фашист а тут такий зашквар. *****.
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19.11.2024 14:35 Ответить
Умовно-дострокове звільнення за 77 трупів??? ШТА ? І ми на щось притомне ще чекаємо від цього світу ?
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19.11.2024 14:37 Ответить
А він вже відсудив від держави сорок тисяч євро за те що його годували вчорашньою їжею
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19.11.2024 15:13 Ответить
а де написано, що він його отримав. він звернувся, бо має таке право, але чи дадуть.
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19.11.2024 15:32 Ответить
Суд ще вагається ? То скільки треба вбити ще щоб не вагався ? Звільніть, і він поїде у кацапію. Вбивати ... українців. Вбивство - це вже не його професія. Це його поклик. Від Сатани.
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19.11.2024 14:37 Ответить
оригінально - на лобі ******
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19.11.2024 14:37 Ответить
Ze - то вирок-діагноз терористів, дебілів та жлобів..
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19.11.2024 14:39 Ответить
Гівно Гівнюка бачить із далека
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19.11.2024 14:40 Ответить
для цього шеведам доведеться вторгнутися в норвегію
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19.11.2024 14:49 Ответить
Ти правий, щось шведи в голову запали!!!
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19.11.2024 15:11 Ответить
Дідусю пу він сподобається.
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19.11.2024 14:50 Ответить
Та ні ,то N тобто лого Найк
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19.11.2024 14:56 Ответить
New Balance
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19.11.2024 15:07 Ответить
Нехай в Україну його відправлять, на екскурсію, на передок. Думаю там він швидко перетвориться на "харошева сруского". Була б подяка родичам загиблим за підтримку і братньому народу Норвегії.
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19.11.2024 15:08 Ответить
Росіяни можуть берегти його як символ для пропаганди.
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19.11.2024 15:14 Ответить
брейвік стріляв по беззбройним, і в тому числі жінкам
москалі стріляють по беззбройним, і в тому числі жінкам та діткам
все один к одному
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19.11.2024 15:08 Ответить
Приспіть його-най не мучиться!
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19.11.2024 15:09 Ответить
Денацифіцирували.
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19.11.2024 15:11 Ответить
Про цього персонажа все ясно. Але ж скільки ніби інтелігентних його симпатиків у політиці воду мутить, користуючись людськими страхами перед війною, нестабільністю, причому намагаються капати на мізки на всіх рівнях від ютубу через німецьких шаріїв до своїх партій.
Намагаються зростити ксенофобію включно з антисемітизмом. Ніби у всьому винуваті іноземці, які випили всю воду німецьку з крану і з'їли увесь хліб.
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19.11.2024 15:13 Ответить
О я згадав наших мусорів на суді які Майдан розстрілювали..Вони на плечі тоді триколор кацапський почепили як погони ..І їх обміняли потім на прикордонників-моряків з човна Яни Капу
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19.11.2024 15:19 Ответить
Європа цілком поїхала кукухою.
І вже отримує переважаючу більшість арабського та африканського населення в себе, як наслідок.
Потрібно відновлювати смертну кару хоча б за масові вбивства.
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19.11.2024 15:19 Ответить
Чому це падло у непоганому такому костюмчику, білій сорочці і краватці замість тюремної смугастої роби?
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19.11.2024 15:42 Ответить
Також він приніс саморобний плакат, на якому, зокрема, написано про підтримку Китаю, Росії, Ірану та КНДР. Джерело:
Хтось здивований?
А фашисти та нацисти в Україні....
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19.11.2024 15:49 Ответить
На його мiсцi повинен був Утiн!
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19.11.2024 16:12 Ответить
А ви б бачили у яких умовах він проживає у тюрмі! Навіть середнього достатку українцям про таки умови тількі мріяти можна Горіти йому у пеклі: тільки одне є побажання
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19.11.2024 16:20 Ответить
Ну що тут скажеш- дебіл,пля...
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19.11.2024 17:38 Ответить
Долбойоб.
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19.11.2024 18:08 Ответить
Бачте яка культура ведення судових процесів - у костюмі, краватка. С...ка ... слів не вистачає !
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20.11.2024 16:10 Ответить
ще на жопі нехай намалюють двох чортів,що кидають йому вуголь в шахту при ходьбі.
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20.11.2024 17:10 Ответить
Хреново видно. Треба пробійником, з молоточком
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20.11.2024 17:39 Ответить
Першими словами на плакаті у нього про повернення кельтско- германських земель.
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20.11.2024 22:30 Ответить
 
 