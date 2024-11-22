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В Киевской области работает ПВО: Россия атакует "шахедами"

Робота ППО на Київщині 22 листопада

Утром 22 ноября в Киевской области работает противовоздушная оборона.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Киевской ОВА.

"Зафиксировано движение вражеских БПЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников", - говорится в сообщении.

Также читайте: Рашисты снова атаковали Сумы "шахедами", есть жертвы

Автор: 

Киевская область (4126) ПВО (2742) Шахед (980)


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Две причины по которым эйфория у русских очень быстро пройдет.
Во первых - Путин говорит что не существует средств способных перехватывать межконтинентальные ядерные ракеты. Вот список американско израильских систем способных перехватывать межконтинентальные ядерные ракеты на расстоянии 1200, 3000 и даже 5000 километров - Хец 3, Хец 4, Хец 5, Arrow 3, Arrow 4 и эти системы вероятнее всего стоят на вооружении НАТО

Во вторых. Украина теперь имеет все основания требовать международного признания России страной ядерным террористом. Применение межконтинентальной ядерной ракеты даже с не ядерной боевой частью, это ядерный терроризм, а это повлечет за собой то что НАТО теперь может закрыть небо над Украиной и перехватывать все межконтинентальне ракеты над головой русских. Путин выкинул последний козырь и проиграл.
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22.11.2024 06:58 Ответить
Рашка никогда не превосходила США в технологиях. США прекрасно знают свои возможности и возможности Рашки, поэтому уверенно продолжают игру.
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22.11.2024 07:35 Ответить
"Над головою русскіх"? Ви хочете щоб наших партньорів звинуватили в убійствє нєвчьомнєповінного уzzкого народонасєлєнія? Возмусчєнію і озабочєностям в ООН не буде краю.
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22.11.2024 07:15 Ответить
 
 