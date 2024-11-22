В Киевской области работает ПВО: Россия атакует "шахедами"

Утром 22 ноября в Киевской области работает противовоздушная оборона.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Киевской ОВА.

"Зафиксировано движение вражеских БПЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников", - говорится в сообщении.

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