В Киевской области работает ПВО: Россия атакует "шахедами"
Утром 22 ноября в Киевской области работает противовоздушная оборона.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Киевской ОВА.
"Зафиксировано движение вражеских БПЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников", - говорится в сообщении.
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Во первых - Путин говорит что не существует средств способных перехватывать межконтинентальные ядерные ракеты. Вот список американско израильских систем способных перехватывать межконтинентальные ядерные ракеты на расстоянии 1200, 3000 и даже 5000 километров - Хец 3, Хец 4, Хец 5, Arrow 3, Arrow 4 и эти системы вероятнее всего стоят на вооружении НАТО
Во вторых. Украина теперь имеет все основания требовать международного признания России страной ядерным террористом. Применение межконтинентальной ядерной ракеты даже с не ядерной боевой частью, это ядерный терроризм, а это повлечет за собой то что НАТО теперь может закрыть небо над Украиной и перехватывать все межконтинентальне ракеты над головой русских. Путин выкинул последний козырь и проиграл.