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У Київській області працює ППО: Росія атакує "шахедами"

Робота ППО на Київщині 22 листопада

Зранку 22 листопада у Київській області працює протиповітряна оборона. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Київській ОВА.

"Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО.  Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

Київська область (4007) ППО (3154) Шахед (952)


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Две причины по которым эйфория у русских очень быстро пройдет.
Во первых - Путин говорит что не существует средств способных перехватывать межконтинентальные ядерные ракеты. Вот список американско израильских систем способных перехватывать межконтинентальные ядерные ракеты на расстоянии 1200, 3000 и даже 5000 километров - Хец 3, Хец 4, Хец 5, Arrow 3, Arrow 4 и эти системы вероятнее всего стоят на вооружении НАТО

Во вторых. Украина теперь имеет все основания требовать международного признания России страной ядерным террористом. Применение межконтинентальной ядерной ракеты даже с не ядерной боевой частью, это ядерный терроризм, а это повлечет за собой то что НАТО теперь может закрыть небо над Украиной и перехватывать все межконтинентальне ракеты над головой русских. Путин выкинул последний козырь и проиграл.
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22.11.2024 06:58 Відповісти
Рашка никогда не превосходила США в технологиях. США прекрасно знают свои возможности и возможности Рашки, поэтому уверенно продолжают игру.
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22.11.2024 07:35 Відповісти
"Над головою русскіх"? Ви хочете щоб наших партньорів звинуватили в убійствє нєвчьомнєповінного уzzкого народонасєлєнія? Возмусчєнію і озабочєностям в ООН не буде краю.
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22.11.2024 07:15 Відповісти
 
 