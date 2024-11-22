У Київській області працює ППО: Росія атакує "шахедами"

Зранку 22 листопада у Київській області працює протиповітряна оборона.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Київській ОВА.

"Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників", - йдеться в повідомленні.

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