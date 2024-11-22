У Київській області працює ППО: Росія атакує "шахедами"
Зранку 22 листопада у Київській області працює протиповітряна оборона.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Київській ОВА.
"Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників", - йдеться в повідомленні.
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Во первых - Путин говорит что не существует средств способных перехватывать межконтинентальные ядерные ракеты. Вот список американско израильских систем способных перехватывать межконтинентальные ядерные ракеты на расстоянии 1200, 3000 и даже 5000 километров - Хец 3, Хец 4, Хец 5, Arrow 3, Arrow 4 и эти системы вероятнее всего стоят на вооружении НАТО
Во вторых. Украина теперь имеет все основания требовать международного признания России страной ядерным террористом. Применение межконтинентальной ядерной ракеты даже с не ядерной боевой частью, это ядерный терроризм, а это повлечет за собой то что НАТО теперь может закрыть небо над Украиной и перехватывать все межконтинентальне ракеты над головой русских. Путин выкинул последний козырь и проиграл.