Рашисти знову атакували Суми "шахедами", є жертви

Зранку 22 листопада пролунали вибухи у районі Сум пролунав вибух. Ворог атакував регіон безпілотниками. Було чутно потужні вибухи

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, з посиланням на виконувача обов'язки Сумського міського голови Артема Кобзара.

Він зазначив, що пролунало "декілька потужних вибухів".

На місці одного з них було виявлено тіло загиблої людини.

Згодом чиновник уточнив, що ще в одному з місць влучань також відомо про загиблу людину.

В обох локаціях працюють рятувальні служби, поліція та медики, триває рятувальна операція.

За його словами, для регіону триває загроза повторних ворожих дронових ударів, працює ППО.

За інформацією начальника Сумської ОВА Олександр Лисенка, ворог завдав удару по житловому мікрорайону

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