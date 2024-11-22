УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10966 відвідувачів онлайн
Новини
1 177 0

Рашисти знову атакували Суми "шахедами", є жертви

Шахеди атакували Суми

Зранку  22 листопада пролунали вибухи  у районі Сум пролунав вибух. Ворог атакував регіон безпілотниками. Було чутно потужні вибухи

Про це повідомляє Цензор.НЕТ,  з посиланням на виконувача обов'язки Сумського міського голови Артема Кобзара.

Він зазначив, що пролунало "декілька потужних вибухів".

На місці одного з них було виявлено тіло загиблої людини.

Згодом чиновник уточнив, що ще в одному з місць влучань також відомо про загиблу людину.

В обох локаціях працюють рятувальні служби, поліція та медики, триває рятувальна операція.

За його словами, для регіону триває загроза повторних ворожих дронових ударів, працює ППО.

За інформацією начальника  Сумської ОВА Олександр Лисенка, ворог завдав удару по житловому мікрорайону

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни здійснили 33 обстріли Сумщини, поранено 1 людину

Автор: 

Суми (811) жертви (1785) Шахед (952)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 