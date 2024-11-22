Рашисты снова атаковали Сумы "шахедами", есть жертвы
Утром 22 ноября раздались взрывы в районе Сум прогремел взрыв. Враг атаковал регион беспилотниками. Были слышны мощные взрывы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на исполняющего обязанности Сумского городского головы Артема Кобзаря.
Он отметил, что прозвучало "несколько мощных взрывов".
На месте одного из них было обнаружено тело погибшего человека.
Впоследствии чиновник уточнил, что еще в одном из мест попаданий также известно о погибшем человеке.
В обеих локациях работают спасательные службы, полиция и медики, продолжается спасательная операция.
По его словам, для региона продолжается угроза повторных вражеских дроновых ударов, работает ПВО.
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