Взрывы прогремели в оккупированном Мариуполе: работала ПВО рашистов
Во временно оккупированном Мариуполе прогремели взрывы, работала ПВО российских захватчиков.
Об этом сообщила пресс-служба горсовета, информирует Цензор.НЕТ.
"По предварительной информации, в центре города зафиксированы следы работы ПВО.
В результате, в районе площади Свободы исчезло электроснабжение", - говорится в сообщении.
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показать весь комментарий22.11.2024 09:46 Ответить Мне нравится 3
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