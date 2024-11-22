Взрывы прогремели в оккупированном Мариуполе: работала ПВО рашистов

Во временно оккупированном Мариуполе прогремели взрывы, работала ПВО российских захватчиков.

Об этом сообщила пресс-служба горсовета, информирует Цензор.НЕТ.

"По предварительной информации, в центре города зафиксированы следы работы ПВО.



В результате, в районе площади Свободы исчезло электроснабжение", - говорится в сообщении.

Также читайте: По меньшей мере, 30% мариупольцев возвращаются в оккупацию, часть - навсегда, - советник мэра города Андрющенко