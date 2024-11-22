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Новости Война
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Взрывы прогремели в оккупированном Мариуполе: работала ПВО рашистов

Во временно оккупированном Мариуполе прогремели взрывы, работала ПВО российских захватчиков.

Об этом сообщила пресс-служба горсовета, информирует Цензор.НЕТ.

Вибухи пролунали в окупованому Маріуполі

"По предварительной информации, в центре города зафиксированы следы работы ПВО.

В результате, в районе площади Свободы исчезло электроснабжение", - говорится в сообщении.

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Автор: 

взрыв (6736) Мариуполь (5709) ПВО (2742)


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22.11.2024 09:46 Ответить
 
 