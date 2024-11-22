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Вибухи пролунали в окупованому Маріуполі: працювала ППО рашистів

У тимчасово окупованому Маріуполі пролунали вибухи, працювала ППО російських загарбників.

Про це повідомила пресслужба міськради, інформує Цензор.НЕТ.

Вибухи пролунали в окупованому Маріуполі

"За попередньою інформацією, у центрі міста зафіксовані сліди роботи ППО.

У результаті, в районі площі Свободи зникло електропостачання", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Окупанти проводять чергову хвилю фільтраційних заходів у Маріуполі, - Центр нацспротву

Автор: 

вибух (4439) Маріуполь (3225) ППО (3154)


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22.11.2024 09:46 Відповісти
 
 