Вибухи пролунали в окупованому Маріуполі: працювала ППО рашистів
У тимчасово окупованому Маріуполі пролунали вибухи, працювала ППО російських загарбників.
Про це повідомила пресслужба міськради, інформує Цензор.НЕТ.
"За попередньою інформацією, у центрі міста зафіксовані сліди роботи ППО.
У результаті, в районі площі Свободи зникло електропостачання", - йдеться в повідомленні.
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YU ST
показати весь коментар22.11.2024 09:46 Відповісти Мені подобається 3
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