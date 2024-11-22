Вибухи пролунали в окупованому Маріуполі: працювала ППО рашистів

У тимчасово окупованому Маріуполі пролунали вибухи, працювала ППО російських загарбників.

Про це повідомила пресслужба міськради, інформує Цензор.НЕТ.

"За попередньою інформацією, у центрі міста зафіксовані сліди роботи ППО.



У результаті, в районі площі Свободи зникло електропостачання", - йдеться в повідомленні.

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