Рютте планирует встретиться с Трампом: обсудят стратегию по переговорам для завершения войны, - WP

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте планирует посетить резиденцию Дональда Трампа для обсуждения ситуации в Украине.

Об этом пишет издание The Washington Post, передает Цензор.НЕТ.

"Как ожидается, Рютте посетит резиденцию Трампа Мар-а-Лаго вскоре, чтобы обсудить стратегию относительно переговоров для завершения конфликта в Украине", - говорится в материале со ссылкой на источники.

По словам собеседников, ключевой идеей, которую генсек НАТО попытается донести, будет необходимость "справедливого и долгосрочного мира", который не будет поощрять действия РФ и предоставит гарантии безопасности для Украины.

WP также отмечает, что во время недавней встречи с министрами обороны НАТО в Брюсселе Рютте призвал европейских лидеров "не сплетничать о Трампе", а вести с ним диалог. Потому что Европе нужно, чтобы "Америка оставалась на нашей стороне".

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