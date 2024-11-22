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Новости Война
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Рютте планирует встретиться с Трампом: обсудят стратегию по переговорам для завершения войны, - WP

Рютте зустрінеться із Трампом

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте планирует посетить резиденцию Дональда Трампа для обсуждения ситуации в Украине.

Об этом пишет издание The Washington Post, передает Цензор.НЕТ.

"Как ожидается, Рютте посетит резиденцию Трампа Мар-а-Лаго вскоре, чтобы обсудить стратегию относительно переговоров для завершения конфликта в Украине", - говорится в материале со ссылкой на источники.

По словам собеседников, ключевой идеей, которую генсек НАТО попытается донести, будет необходимость "справедливого и долгосрочного мира", который не будет поощрять действия РФ и предоставит гарантии безопасности для Украины.

WP также отмечает, что во время недавней встречи с министрами обороны НАТО в Брюсселе Рютте призвал европейских лидеров "не сплетничать о Трампе", а вести с ним диалог. Потому что Европе нужно, чтобы "Америка оставалась на нашей стороне".

Читайте: Должны убедиться, что Украина победит, - Рютте

Автор: 

Рютте Марк (351) Трамп Дональд (5187)


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Ттрамп визвав Рюйте для проведення з ним "ввідного інструктажу" , щодо закінчення війни в Україні.Не виключено, що Трамп, попередньо вже "устаканив" справу закінчення війни в України " з його високою кровожерливістю-куйлом всія 3,14дерації"
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22.11.2024 10:35 Ответить
Зрозуміло, НАТа іде на поклон до трампа. Ну, він же на першому своєму терміні почав розвалювати НАТО тане встиг, зараз він продовжить.
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22.11.2024 10:53 Ответить
Гарна новина, Рютте наш чувак
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22.11.2024 13:39 Ответить
 
 