РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11494 посетителя онлайн
Новости
2 715 24

Мы должны убедиться, что Украина победит, - Рютте

Рютте: Україна має перемогти

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Украина должна победить в войне, которая представляет прямую угрозу и для Запада.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Рютте заявил по прибытии на заседание Совета ЕС по вопросам иностранных дел на уровне министров обороны в Брюсселе.

"Почему это так важно, что Путин не добьется своего? Потому что у него будет осмелевшая Россия на нашей границе, которая выиграет в территориальной массе, выиграет в военном потенциале. И я абсолютно убежден, что она не остановится на этом. И, затем, она представляет прямую угрозу всем нам на Западе", - сказал он Рютте.

Также генсек напомнил, что в 2014 году россияне захватили Крым, потом началась война, полноценное российское наступление началось в конце февраля 2022 года, 1000 дней назад.

Также читайте: Мы видим опасное расширение войны, - Рютте объявил, что НАТО усиливает противовоздушную оборону в Черноморском регионе

"Я не могу больше гордиться тем, что сделала Украина, чтобы победить, будучи вчетверо меньше, имея экономику, которая составляет лишь 25% от размера российской экономики. Мы на Западе и другие страны мира были готовы предоставить Украине то, что было необходимо для победы и предотвращения победы Путина", - отметил генсек НАТО.

Рютте подчеркнул, что "на кону - наши ценности, на кону также - наша коллективная безопасность".

"Мы должны убедиться, что Украина одержит победу, и это сегодня на первом месте в повестке дня. Особенно сейчас, когда вмешалась Северная Корея, с этим массированным авиаударом на прошлых выходных и 1000 дней сегодня", - добавил Рютте.

Читайте также: НАТО должна помочь Украине завершить войну переговорами, но с позиции силы, - Рютте

Автор: 

НАТО (9963) Рютте Марк (340)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+5
А для цього потрібно надати Україні зброю в належній кількості (бо свою зелена зрада закатала в асфальт) і не тримати ЗСУ ''за руки'' вказуючи куди можна лупити!
показать весь комментарий
19.11.2024 14:57
+3
Вооружєніє свойо єсть. Але замало для такого монстра. Ти думаєш у Франції його було б достатньо сам на сам з кацапами? Розглагольствувати під парасолькою колективної безпеки НАТО вельми просто...
показать весь комментарий
19.11.2024 15:23
+2
Якщо він сказав We must make sure, то це перекладається не "маємо переконатися, що", а "мусимо домогтися щоб"-
показать весь комментарий
19.11.2024 14:57
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Якщо він сказав We must make sure, то це перекладається не "маємо переконатися, що", а "мусимо домогтися щоб"-
показать весь комментарий
19.11.2024 14:57 Ответить
варіант - " ми повинні забезпечити, щоб"
показать весь комментарий
19.11.2024 15:04 Ответить
гугл перекладає "Ми повинні переконатися".
твій варіант є без слова sure
показать весь комментарий
19.11.2024 15:07 Ответить
А для цього потрібно надати Україні зброю в належній кількості (бо свою зелена зрада закатала в асфальт) і не тримати ЗСУ ''за руки'' вказуючи куди можна лупити!
показать весь комментарий
19.11.2024 14:57 Ответить
ЧИМ ? Томагавками чи Таурсами ? Інше ***** вже не сприймає за аргумент !
показать весь комментарий
19.11.2024 14:58 Ответить
Ці довбойоби взагалі, схоже з реальністю не дружать.
показать весь комментарий
19.11.2024 14:58 Ответить
звісно, почнеться побєдобєсіє 2:0 (((, дєдиваєвалі здаватиметься дитячим белькотом..
показать весь комментарий
19.11.2024 14:59 Ответить
Це загроза "для всіх нас",а перемагати повинна ОДНА Україна...
показать весь комментарий
19.11.2024 15:01 Ответить
***-***-***, велика занепокоєнність, ***-***-***
показать весь комментарий
19.11.2024 15:08 Ответить
Рютте, а чи не на часі задіяти війська країн НАТО для переконливості?
показать весь комментарий
19.11.2024 15:12 Ответить
Знову чергове словоблудство.
показать весь комментарий
19.11.2024 15:12 Ответить
Вооружєніє свойо єсть. Але замало для такого монстра. Ти думаєш у Франції його було б достатньо сам на сам з кацапами? Розглагольствувати під парасолькою колективної безпеки НАТО вельми просто...
показать весь комментарий
19.11.2024 15:23 Ответить
Кацапський покидьок-полковник Баранець насолоджується указом Гітлера-2 про застосування ядерної зброї.
показать весь комментарий
19.11.2024 15:28 Ответить
Піззіш!
показать весь комментарий
19.11.2024 15:29 Ответить
Ви вже давно маєте казати що не Україна мусить перемогти, а цивілізований світ повинен перемогти мерзенну коаліцію країн претендентів на перебудову світового порядку. Бо вони загрожують і вам але перемагати їх чомусь має Україна особисто.
показать весь комментарий
19.11.2024 15:47 Ответить
Шо, опять!!?
показать весь комментарий
19.11.2024 16:18 Ответить
Це якийсь п....ць
показать весь комментарий
19.11.2024 17:30 Ответить
Я знаю як вам переконатися.Перестати триндіти про стурбованість.Зробити заяву - ультиматум: або російські війська вбивць і терористів забираються на болота, або будуть знищені.Але на це потрібна справжня сміливість і політична воля.На жаль і перше і друге відсутнє
показать весь комментарий
19.11.2024 18:20 Ответить
 
 