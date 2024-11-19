Мы должны убедиться, что Украина победит, - Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Украина должна победить в войне, которая представляет прямую угрозу и для Запада.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Рютте заявил по прибытии на заседание Совета ЕС по вопросам иностранных дел на уровне министров обороны в Брюсселе.

"Почему это так важно, что Путин не добьется своего? Потому что у него будет осмелевшая Россия на нашей границе, которая выиграет в территориальной массе, выиграет в военном потенциале. И я абсолютно убежден, что она не остановится на этом. И, затем, она представляет прямую угрозу всем нам на Западе", - сказал он Рютте.

Также генсек напомнил, что в 2014 году россияне захватили Крым, потом началась война, полноценное российское наступление началось в конце февраля 2022 года, 1000 дней назад.

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"Я не могу больше гордиться тем, что сделала Украина, чтобы победить, будучи вчетверо меньше, имея экономику, которая составляет лишь 25% от размера российской экономики. Мы на Западе и другие страны мира были готовы предоставить Украине то, что было необходимо для победы и предотвращения победы Путина", - отметил генсек НАТО.

Рютте подчеркнул, что "на кону - наши ценности, на кону также - наша коллективная безопасность".

"Мы должны убедиться, что Украина одержит победу, и это сегодня на первом месте в повестке дня. Особенно сейчас, когда вмешалась Северная Корея, с этим массированным авиаударом на прошлых выходных и 1000 дней сегодня", - добавил Рютте.

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