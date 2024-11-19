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Маємо переконатися, що Україна переможе, - Рютте

Рютте: Україна має перемогти

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Україна має перемогти у війні, яка становить пряму загрозу і для Заходу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Рютте заявив після прибуття на засідання Ради ЄС з питань закордонних справ на рівні міністрів оборони у Брюсселі.

"Чому це так важливо, що Путін не доб'ється свого? Тому що у нього буде осміліла Росія на нашому кордоні, яка виграє в територіальній масі, виграє у військовому потенціалі. І я абсолютно переконаний, що це не зупиниться на цьому. Потім вона становить пряму загрозу всім нам на Заході", - сказав він Рютте.

Також генсек нагадав, що 2014 року росіяни захопили Крим, потім розпочалася війна, повноцінний російський наступ розпочався наприкінці лютого 2022 року, 1000 днів тому.

Читайте: Ми бачимо небезпечне розширення війни, - Рютте оголосив, що НАТО посилює протиповітряну оборону в Чорноморському регіоні

"Я не можу більше пишатися тим, що зробила Україна, щоб перемогти, будучи вчетверо меншою, маючи економіку, яка становить лише 25% від розміру російської економіки. Ми на Заході та інші країни світу були готові надати Україні те, що було необхідно для перемоги і запобігання перемоги Путіна", - зазначив генсек НАТО.

Рютте наголосив, що "на кону наші цінності, на кону також наша колективна безпека".

"Ми маємо переконатися, що Україна здобуде перемогу, і це сьогодні на першому місці в порядку денному. Особливо наразі, коли втрутилася Північна Корея, з цим масованим авіаударом на минулих вихідних і 1000 днів сьогодні", - додав Рютте.

Також читайте: НАТО має допомогти Україні завершити війну переговорами, але з позиції сили, - Рютте

Автор: 

НАТО (6438) Рютте Марк (393)


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Топ коментарі
+5
А для цього потрібно надати Україні зброю в належній кількості (бо свою зелена зрада закатала в асфальт) і не тримати ЗСУ ''за руки'' вказуючи куди можна лупити!
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19.11.2024 14:57
+3
Вооружєніє свойо єсть. Але замало для такого монстра. Ти думаєш у Франції його було б достатньо сам на сам з кацапами? Розглагольствувати під парасолькою колективної безпеки НАТО вельми просто...
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19.11.2024 15:23
+2
Якщо він сказав We must make sure, то це перекладається не "маємо переконатися, що", а "мусимо домогтися щоб"-
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19.11.2024 14:57
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Якщо він сказав We must make sure, то це перекладається не "маємо переконатися, що", а "мусимо домогтися щоб"-
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19.11.2024 14:57 Відповісти
варіант - " ми повинні забезпечити, щоб"
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19.11.2024 15:04 Відповісти
гугл перекладає "Ми повинні переконатися".
твій варіант є без слова sure
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19.11.2024 15:07 Відповісти
А для цього потрібно надати Україні зброю в належній кількості (бо свою зелена зрада закатала в асфальт) і не тримати ЗСУ ''за руки'' вказуючи куди можна лупити!
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19.11.2024 14:57 Відповісти
ЧИМ ? Томагавками чи Таурсами ? Інше ***** вже не сприймає за аргумент !
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19.11.2024 14:58 Відповісти
Ці довбойоби взагалі, схоже з реальністю не дружать.
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19.11.2024 14:58 Відповісти
звісно, почнеться побєдобєсіє 2:0 (((, дєдиваєвалі здаватиметься дитячим белькотом..
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19.11.2024 14:59 Відповісти
Це загроза "для всіх нас",а перемагати повинна ОДНА Україна...
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19.11.2024 15:01 Відповісти
***-***-***, велика занепокоєнність, ***-***-***
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19.11.2024 15:08 Відповісти
Рютте, а чи не на часі задіяти війська країн НАТО для переконливості?
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19.11.2024 15:12 Відповісти
Знову чергове словоблудство.
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19.11.2024 15:12 Відповісти
Вооружєніє свойо єсть. Але замало для такого монстра. Ти думаєш у Франції його було б достатньо сам на сам з кацапами? Розглагольствувати під парасолькою колективної безпеки НАТО вельми просто...
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19.11.2024 15:23 Відповісти
Кацапський покидьок-полковник Баранець насолоджується указом Гітлера-2 про застосування ядерної зброї.
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19.11.2024 15:28 Відповісти
Піззіш!
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19.11.2024 15:29 Відповісти
Ви вже давно маєте казати що не Україна мусить перемогти, а цивілізований світ повинен перемогти мерзенну коаліцію країн претендентів на перебудову світового порядку. Бо вони загрожують і вам але перемагати їх чомусь має Україна особисто.
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19.11.2024 15:47 Відповісти
Шо, опять!!?
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19.11.2024 16:18 Відповісти
Це якийсь п....ць
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19.11.2024 17:30 Відповісти
Я знаю як вам переконатися.Перестати триндіти про стурбованість.Зробити заяву - ультиматум: або російські війська вбивць і терористів забираються на болота, або будуть знищені.Але на це потрібна справжня сміливість і політична воля.На жаль і перше і друге відсутнє
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19.11.2024 18:20 Відповісти
 
 