Маємо переконатися, що Україна переможе, - Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Україна має перемогти у війні, яка становить пряму загрозу і для Заходу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Рютте заявив після прибуття на засідання Ради ЄС з питань закордонних справ на рівні міністрів оборони у Брюсселі.

"Чому це так важливо, що Путін не доб'ється свого? Тому що у нього буде осміліла Росія на нашому кордоні, яка виграє в територіальній масі, виграє у військовому потенціалі. І я абсолютно переконаний, що це не зупиниться на цьому. Потім вона становить пряму загрозу всім нам на Заході", - сказав він Рютте.

Також генсек нагадав, що 2014 року росіяни захопили Крим, потім розпочалася війна, повноцінний російський наступ розпочався наприкінці лютого 2022 року, 1000 днів тому.

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"Я не можу більше пишатися тим, що зробила Україна, щоб перемогти, будучи вчетверо меншою, маючи економіку, яка становить лише 25% від розміру російської економіки. Ми на Заході та інші країни світу були готові надати Україні те, що було необхідно для перемоги і запобігання перемоги Путіна", - зазначив генсек НАТО.

Рютте наголосив, що "на кону наші цінності, на кону також наша колективна безпека".

"Ми маємо переконатися, що Україна здобуде перемогу, і це сьогодні на першому місці в порядку денному. Особливо наразі, коли втрутилася Північна Корея, з цим масованим авіаударом на минулих вихідних і 1000 днів сьогодні", - додав Рютте.

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