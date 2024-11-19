Маємо переконатися, що Україна переможе, - Рютте
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Україна має перемогти у війні, яка становить пряму загрозу і для Заходу.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Рютте заявив після прибуття на засідання Ради ЄС з питань закордонних справ на рівні міністрів оборони у Брюсселі.
"Чому це так важливо, що Путін не доб'ється свого? Тому що у нього буде осміліла Росія на нашому кордоні, яка виграє в територіальній масі, виграє у військовому потенціалі. І я абсолютно переконаний, що це не зупиниться на цьому. Потім вона становить пряму загрозу всім нам на Заході", - сказав він Рютте.
Також генсек нагадав, що 2014 року росіяни захопили Крим, потім розпочалася війна, повноцінний російський наступ розпочався наприкінці лютого 2022 року, 1000 днів тому.
"Я не можу більше пишатися тим, що зробила Україна, щоб перемогти, будучи вчетверо меншою, маючи економіку, яка становить лише 25% від розміру російської економіки. Ми на Заході та інші країни світу були готові надати Україні те, що було необхідно для перемоги і запобігання перемоги Путіна", - зазначив генсек НАТО.
Рютте наголосив, що "на кону наші цінності, на кону також наша колективна безпека".
"Ми маємо переконатися, що Україна здобуде перемогу, і це сьогодні на першому місці в порядку денному. Особливо наразі, коли втрутилася Північна Корея, з цим масованим авіаударом на минулих вихідних і 1000 днів сьогодні", - додав Рютте.
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