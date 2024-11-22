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Новини Війна
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Рютте планує зустрітися з Трампом: обговорять стратегію щодо переговорів для завершення війни, - WP

Рютте зустрінеться із Трампом

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте планує відвідати резиденцію Дональда Трампа для обговорення ситуації в Україні.

Про це пише видання The Washington Post, передає Цензор.НЕТ.

"Як очікується, Рютте відвідає резиденцію Трампа Мар-а-Лаго незабаром, щоб обговорити стратегію щодо переговорів для завершення конфлікту в Україні", - йдеться в матеріалі із посиланням на джерела.

За словами співрозмовників, ключовою ідеєю, яку генсек НАТО спробує донести, буде необхідність "справедливого і довгострокового миру", що не заохочуватиме дії РФ і надасть гарантії безпеки для України.

WP також зазначає, що під час нещодавньої зустрічі з міністрами оборони НАТО в Брюсселі Рютте закликав європейських лідерів "не пліткувати про Трампа", а вести з ним діалог. Тому що Європі потрібно, щоб "Америка залишалася на нашому боці".

Читайте: Маємо переконатися, що Україна переможе, - Рютте

Автор: 

Рютте Марк (385) Трамп Дональд (5526)


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Ттрамп визвав Рюйте для проведення з ним "ввідного інструктажу" , щодо закінчення війни в Україні.Не виключено, що Трамп, попередньо вже "устаканив" справу закінчення війни в України " з його високою кровожерливістю-куйлом всія 3,14дерації"
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22.11.2024 10:35 Відповісти
Зрозуміло, НАТа іде на поклон до трампа. Ну, він же на першому своєму терміні почав розвалювати НАТО тане встиг, зараз він продовжить.
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22.11.2024 10:53 Відповісти
Гарна новина, Рютте наш чувак
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22.11.2024 13:39 Відповісти
 
 