Рютте планує зустрітися з Трампом: обговорять стратегію щодо переговорів для завершення війни, - WP

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте планує відвідати резиденцію Дональда Трампа для обговорення ситуації в Україні.

Про це пише видання The Washington Post, передає Цензор.НЕТ.

"Як очікується, Рютте відвідає резиденцію Трампа Мар-а-Лаго незабаром, щоб обговорити стратегію щодо переговорів для завершення конфлікту в Україні", - йдеться в матеріалі із посиланням на джерела.

За словами співрозмовників, ключовою ідеєю, яку генсек НАТО спробує донести, буде необхідність "справедливого і довгострокового миру", що не заохочуватиме дії РФ і надасть гарантії безпеки для України.

WP також зазначає, що під час нещодавньої зустрічі з міністрами оборони НАТО в Брюсселі Рютте закликав європейських лідерів "не пліткувати про Трампа", а вести з ним діалог. Тому що Європі потрібно, щоб "Америка залишалася на нашому боці".

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