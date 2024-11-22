Силы ПВО работают на Киевщине по "шахеду"

В Киевской области работают силы ПВО. Известно о движении российского БПЛА.

Об этом сообщила пресс-служба ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

По данным Воздушных сил, в сторону Киева с южного направления движется вражеский БПЛА.

Там добавили, что БПЛА на границе Черкасской и Киевской областей, направление движения - юго-западное.

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