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Новости Война
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Силы ПВО работают на Киевщине по "шахеду"

На Київщині зафіксовано

В Киевской области работают силы ПВО. Известно о движении российского БПЛА.

Об этом сообщила пресс-служба ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

По данным Воздушных сил, в сторону Киева с южного направления движется вражеский БПЛА.

Там добавили, что БПЛА на границе Черкасской и Киевской областей, направление движения - юго-западное.

Читайте также: В Киевской области работает ПВО: Россия атакует "шахедами"

Автор: 

беспилотник (3585) Киевская область (4126) ПВО (2742)


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22.11.2024 10:31 Ответить
 
 