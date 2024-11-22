Сили ППО працюють на Київщині по "шахеду"
У Київській області працюють сили ППО. Відомо про рух російського БПЛА.
Про це повідомила пресслужба ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
За даними Повітряних сил, в бік Києва з південного напрямку рухається ворожий БПЛА.
Там додали, що БпЛА на межі Черкащини і Київщини, напрямок руху - південно-західний.
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Микола Клименко #550732
показати весь коментар22.11.2024 10:31 Відповісти Мені подобається 1
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