УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10884 відвідувача онлайн
Новини Війна
1 077 1

Сили ППО працюють на Київщині по "шахеду"

На Київщині зафіксовано

У Київській області працюють сили ППО. Відомо про рух російського БПЛА.

Про це повідомила пресслужба ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

За даними Повітряних сил, в бік Києва з південного напрямку рухається ворожий БПЛА.

Там додали, що  БпЛА на межі Черкащини і Київщини, напрямок руху - південно-західний.

Також дивіться: Ворожа бронемашина злітає у повітря після детонації боєкомплекту. ВIДЕО

Автор: 

безпілотник (4110) Київська область (4007) ППО (3154)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та ви шо !
показати весь коментар
22.11.2024 10:31 Відповісти
 
 