Сили ППО працюють на Київщині по "шахеду"

У Київській області працюють сили ППО. Відомо про рух російського БПЛА.

Про це повідомила пресслужба ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

За даними Повітряних сил, в бік Києва з південного напрямку рухається ворожий БПЛА.

Там додали, що БпЛА на межі Черкащини і Київщини, напрямок руху - південно-західний.

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