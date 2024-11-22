В оккупированном Крыму похитили редактора крымскотатарского детского журнала Муслимову

Во временно оккупированном Крыму 21 ноября похитили главного редактора крымскотатарского детского журнала "Арманчыкъ" 61-летнюю Эдие Муслимову.

Племянница Муслимовой сообщила, что последний раз говорила с тетей 21 ноября утром и должна была ехать к своей матери. Впрочем туда Эдие не доехала и перестала выходить на связь, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Менеджер Крымскотатарского Ресурсного Центра Зарема Бариева сообщила, что Муслимову похитили трое сотрудников ФСБ, насильно посадили в белую "Газель" и вывезли в неизвестном направлении.

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По ее словам, редактора удерживают в здании ФСБ и оказывают на нее давление.

Первый заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа, бывший политзаключенный Нариман Джелял сообщил "Суспільному.Крим", что "Арманчыкъ" - единственный глянцевый детский журнал на крымскотатарском языке. Он издается на полуострове с 2011 года и выходит ежемесячно.

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Муслимова также занималась просветительской, издательской деятельностью и "всегда работала над развитием крымскотатарской культуры, особенно детской литературы". Джелял назвал ее "известной представительницей крымскотатарской интеллигенции".

"Открытой политикой она никогда не занималась, но всегда была такой сознательной, активной, крымскотатарской. Имела свою общественную, гражданскую позицию, политическую позицию, которую, к сожалению, не всегда можно сегодня в Крыму выражать или невозможно даже", - рассказал Джелял.