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Новости Война
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Турция поддерживает независимость Украины и отстаивает возвращение оккупированных территорий, включая Крым, - советник Эрдогана Топчу

Радник Ердогана Ялчин Топчу

Турция на всех международных платформах подчеркивает, что возвращение оккупированных территорий, включая Крым, является требованием международного права.

Об этом шла речь на встрече заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла с главным советником президента Турции Ялчином Топчу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Турция, которая поддерживает территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, также на всех платформах отстаивает, что возвращение оккупированных территорий, включая Крым, является требованием международного права. Турция стремится, чтобы продолжающаяся оккупация и война в Украине, Газе и Ливане закончились, и твердо выступает за это на всех международных платформах, вносит свой вклад в обеспечение постоянного мира в нашем регионе и мире для будущего всего человечества", - подчеркнул Ялчин Топчу.

Нариман Джелял рассказал ситуацию во временно оккупированном Крыму, о гонениях и притеснениях против крымских татар, нарушениях прав человека и преступлениях, которые совершает Россия на полуострове.

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Как отмечается, участники встречи выразили надежду, что Турция, в частности президент Эрдоган, будет способствовать освобождению крымских татар, которые удерживаются в российском плену по сфабрикованным делам, а также военнопленных и гражданских украинцев.

"Кроме освобождения политических заключенных, говорим и о наших военнопленных, о гражданских, которые находятся в жесточайших условиях из-за того, что защищали на фронте свою родину, за свою позицию. Здесь очень важно объединение усилий как государства, так и гражданского общества. В Украине общественные организации делают очень много для защиты прав граждан Украины", - сказал на встрече советник посольства Украины в Турции Денис Золотарев.

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Крым (26418) Турция (3477) крымские татары (2718)


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Знову ніж в псину, скільки б русня не підмазувала.
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09.10.2024 08:31 Ответить
Тюрки ніж в спину і нам всю війну встромляють, кацапам в усьому допомагають
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09.10.2024 08:41 Ответить
Так топчіть пуйла!
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09.10.2024 08:52 Ответить
Туреччина грає на два боки і нашим і вашим, і має з цього шалені гроші
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09.10.2024 08:52 Ответить
А Ердоган про це знає???
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09.10.2024 08:55 Ответить
Оцє і є потужна та суверенна політика коли граєш з усіми сторонами тільки з урахуванням національних інтересів та широким полем для компромісів. Звісно з такою сильною позицією вони не вписувалися аж ніяк в "ходимо строєм" ЕС.
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09.10.2024 09:22 Ответить
рашист ніколи б не наважився на окупацію українського Криму у 2014 році не відаючи реакції Туреччини....
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09.10.2024 09:52 Ответить
Вот щас опять обидели *****, ну очень обидели.
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09.10.2024 10:10 Ответить
Не верю я туркам. На словах они говорят одно лишь бы усадить Украину за стол капитуляции, а на деле будут потом давить на Украину, мол давайте уже раз сели за стол с ****** так сдавайтесь и не ворочайтесь
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09.10.2024 10:29 Ответить
 
 