Турция поддерживает независимость Украины и отстаивает возвращение оккупированных территорий, включая Крым, - советник Эрдогана Топчу

Турция на всех международных платформах подчеркивает, что возвращение оккупированных территорий, включая Крым, является требованием международного права.

Об этом шла речь на встрече заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла с главным советником президента Турции Ялчином Топчу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Турция, которая поддерживает территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, также на всех платформах отстаивает, что возвращение оккупированных территорий, включая Крым, является требованием международного права. Турция стремится, чтобы продолжающаяся оккупация и война в Украине, Газе и Ливане закончились, и твердо выступает за это на всех международных платформах, вносит свой вклад в обеспечение постоянного мира в нашем регионе и мире для будущего всего человечества", - подчеркнул Ялчин Топчу.

Нариман Джелял рассказал ситуацию во временно оккупированном Крыму, о гонениях и притеснениях против крымских татар, нарушениях прав человека и преступлениях, которые совершает Россия на полуострове.

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Как отмечается, участники встречи выразили надежду, что Турция, в частности президент Эрдоган, будет способствовать освобождению крымских татар, которые удерживаются в российском плену по сфабрикованным делам, а также военнопленных и гражданских украинцев.

"Кроме освобождения политических заключенных, говорим и о наших военнопленных, о гражданских, которые находятся в жесточайших условиях из-за того, что защищали на фронте свою родину, за свою позицию. Здесь очень важно объединение усилий как государства, так и гражданского общества. В Украине общественные организации делают очень много для защиты прав граждан Украины", - сказал на встрече советник посольства Украины в Турции Денис Золотарев.

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