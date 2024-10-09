УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5448 відвідувачів онлайн
Новини Війна
1 416 9

Туреччина підтримує незалежність України та відстоює повернення окупованих територій, включаючи Крим, - радник Ердогана Топчу

Радник Ердогана Ялчин Топчу

Туреччина на всіх міжнародних платформах наголошує на тому, що повернення окупованих територій, включаючи Крим, є вимогою міжнародного права.

Про це йшлося на зустрічі заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла з головним радником президента Туреччини Ялчином Топчу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Туреччина, яка підтримує територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України, також на всіх платформах відстоює, що повернення окупованих територій, включаючи Крим, є вимогою міжнародного права. Туреччина прагне, щоб триваюча окупація та війна в Україні, Газі та Лівані закінчилися, і твердо виступає за це на всіх міжнародних платформах, робить свій внесок у забезпечення постійного миру в нашому регіоні та світі для майбутнього всього людства", - наголосив Ялчин Топчу.

Наріман Джелял розповів ситуацію в тимчасово окупованому Криму, про гоніння та утиски проти кримських татар, порушення прав людини та злочини, які вчиняє Росія на півострові.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Припинити руйнування в Україні та досягти справедливого миру можливо лише дипломатичним шляхом, - Ердоган

Як зазначається, учасники зустрічі висловили сподівання, що Туреччина, зокрема президент Ердоган, сприятиме звільненню кримських татар, які утримуються в російському полоні за сфабрикованими справами, а також військовополонених і цивільних українців.

"Окрім звільнення політичних в'язнів, говоримо і про наших військовополонених, про цивільних, які перебувають у найжорстокіших умовах через те, що захищали на фронті свою батьківщину, за свою позицію. Тут дуже важливим є поєднання зусиль як держави, так і громадянського суспільства. В Україні громадські організації роблять дуже багато для захисту прав громадян України", - сказав на зустрічі радник посольства України в Туреччині Денис Золотарьов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Парламент Естонії може визнати геноцидом депортацію  кримських татар 

Автор: 

Крим (14222) Туреччина (3670) кримські татари (2005)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Знову ніж в псину, скільки б русня не підмазувала.
показати весь коментар
09.10.2024 08:31 Відповісти
Тюрки ніж в спину і нам всю війну встромляють, кацапам в усьому допомагають
показати весь коментар
09.10.2024 08:41 Відповісти
Так топчіть пуйла!
показати весь коментар
09.10.2024 08:52 Відповісти
Туреччина грає на два боки і нашим і вашим, і має з цього шалені гроші
показати весь коментар
09.10.2024 08:52 Відповісти
А Ердоган про це знає???
показати весь коментар
09.10.2024 08:55 Відповісти
Оцє і є потужна та суверенна політика коли граєш з усіми сторонами тільки з урахуванням національних інтересів та широким полем для компромісів. Звісно з такою сильною позицією вони не вписувалися аж ніяк в "ходимо строєм" ЕС.
показати весь коментар
09.10.2024 09:22 Відповісти
рашист ніколи б не наважився на окупацію українського Криму у 2014 році не відаючи реакції Туреччини....
показати весь коментар
09.10.2024 09:52 Відповісти
Вот щас опять обидели *****, ну очень обидели.
показати весь коментар
09.10.2024 10:10 Відповісти
Не верю я туркам. На словах они говорят одно лишь бы усадить Украину за стол капитуляции, а на деле будут потом давить на Украину, мол давайте уже раз сели за стол с ****** так сдавайтесь и не ворочайтесь
показати весь коментар
09.10.2024 10:29 Відповісти
 
 