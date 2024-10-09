Туреччина підтримує незалежність України та відстоює повернення окупованих територій, включаючи Крим, - радник Ердогана Топчу

Туреччина на всіх міжнародних платформах наголошує на тому, що повернення окупованих територій, включаючи Крим, є вимогою міжнародного права.

Про це йшлося на зустрічі заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла з головним радником президента Туреччини Ялчином Топчу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Туреччина, яка підтримує територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України, також на всіх платформах відстоює, що повернення окупованих територій, включаючи Крим, є вимогою міжнародного права. Туреччина прагне, щоб триваюча окупація та війна в Україні, Газі та Лівані закінчилися, і твердо виступає за це на всіх міжнародних платформах, робить свій внесок у забезпечення постійного миру в нашому регіоні та світі для майбутнього всього людства", - наголосив Ялчин Топчу.

Наріман Джелял розповів ситуацію в тимчасово окупованому Криму, про гоніння та утиски проти кримських татар, порушення прав людини та злочини, які вчиняє Росія на півострові.

Як зазначається, учасники зустрічі висловили сподівання, що Туреччина, зокрема президент Ердоган, сприятиме звільненню кримських татар, які утримуються в російському полоні за сфабрикованими справами, а також військовополонених і цивільних українців.

"Окрім звільнення політичних в'язнів, говоримо і про наших військовополонених, про цивільних, які перебувають у найжорстокіших умовах через те, що захищали на фронті свою батьківщину, за свою позицію. Тут дуже важливим є поєднання зусиль як держави, так і громадянського суспільства. В Україні громадські організації роблять дуже багато для захисту прав громадян України", - сказав на зустрічі радник посольства України в Туреччині Денис Золотарьов.

