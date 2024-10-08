Парламент Естонії може визнати геноцидом депортацію кримських татар

Голова комісії у закордонних справах парламенту Естонії Марко Міхкельсон від імені 54 депутатів у вівторок передав у виробництво парламенту проєкт заяви, присвячений 80-й річниці масової депортації кримських татар, покликаний визнати її актом геноциду.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише ERR.

У документі жорстко засуджуються "винищення кримських татар та їхня масова депортація з рідного півострова Криму на територію Центральної Азії, яка була спланована та здійснена тоталітарним радянським режимом у березні 1944 року".

У проєкті заяви підкреслюється, що РФ продовжує вести в окупованому 2014 року Криму щодо кримських татар політику геноциду.

Парламенту пропонують засудити продовження ведення щодо кримських татар політики геноциду, яка здійснюється за допомогою системних затримань, тортур, викрадення людей і заборони на вивчення і використання рідної мови.

У документі депутати також вимагають беззастережного відновлення державного суверенітету України на території, яку Російська Федерація окупувала під час розпочатої 2014 року збройної агресії.

Коли будуть розглядати проєкт заяви невідомо.

