Парламент Эстонии может признать геноцидом депортацию крымских татар

Председатель комиссии по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон от имени 54 депутатов во вторник передал в производство парламента проект заявления, посвященный 80-й годовщине массовой депортации крымских татар, призванный признать ее актом геноцида.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет ERR.

В документе жестко осуждаются "истребление крымских татар и их массовая депортация с родного полуострова Крыма на территорию Центральной Азии, которая была спланирована и осуществлена тоталитарным советским режимом в марте 1944 года".

В проекте заявления подчеркивается, что РФ продолжает вести в оккупированном в 2014 году Крыму в отношении крымских татар политику геноцида.

Парламенту предлагают осудить продолжение ведения в отношении крымских татар политики геноцида, которая осуществляется посредством системных задержаний, пыток, похищения людей и запрета на изучение и использование родного языка.

В документе депутаты также требуют безоговорочного восстановления государственного суверенитета Украины на территории, которую Российская Федерация оккупировала во время начатой в 2014 году вооруженной агрессии.

Когда будут рассматривать проект заявления неизвестно.

Напомним, ранее руководитель делегации Эстонии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Кадри Тали призвала ассамблею составить конкретный план действий по спасению вывезенных из Украины в Россию детей.

Также читайте: ПАСЕ почтила 90-ю годовщину Голодомора и призвала противодействовать войне как новому этапу геноцидной политики РФ в отношении Украины