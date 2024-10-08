РУС
Парламент Эстонии может признать геноцидом депортацию крымских татар

Председатель комиссии по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон от имени 54 депутатов во вторник передал в производство парламента проект заявления, посвященный 80-й годовщине массовой депортации крымских татар, призванный признать ее актом геноцида.

В документе жестко осуждаются "истребление крымских татар и их массовая депортация с родного полуострова Крыма на территорию Центральной Азии, которая была спланирована и осуществлена тоталитарным советским режимом в марте 1944 года".

В проекте заявления подчеркивается, что РФ продолжает вести в оккупированном в 2014 году Крыму в отношении крымских татар политику геноцида.

Парламенту предлагают осудить продолжение ведения в отношении крымских татар политики геноцида, которая осуществляется посредством системных задержаний, пыток, похищения людей и запрета на изучение и использование родного языка.

В документе депутаты также требуют безоговорочного восстановления государственного суверенитета Украины на территории, которую Российская Федерация оккупировала во время начатой в 2014 году вооруженной агрессии.

Когда будут рассматривать проект заявления неизвестно.

Напомним, ранее руководитель делегации Эстонии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Кадри Тали призвала ассамблею составить конкретный план действий по спасению вывезенных из Украины в Россию детей.

Нарешті !!!
08.10.2024 11:55 Ответить
Про Кирим треба вести перемовини з Туреччиною, а не з паРашою. Це єдина з країн НАТО, що збиває російські літаки без попередження
08.10.2024 12:19 Ответить
 
 