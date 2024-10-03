РУС
ПАСЕ почтила 90-ю годовщину Голодомора и призвала противодействовать войне как новому этапу геноцидной политики РФ в отношении Украины

ПАРЄ про геноцид щодо українців

Парламентская ассамблея Совета Европы единогласно поддержала резолюцию "Чествование 90-й годовщины Голодомора - Украина снова оказалась перед угрозой геноцида", в которой отметила, что нынешнюю агрессивную войну РФ необходимо рассматривать в контексте предыдущей попытки уничтожения украинской нации и считать ее новым этапом геноцидной политики России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Ассамблея считает, что последовательное уничтожение сначала политических и культурных лидеров, а затем - миллионов независимых крестьян, было четко направлено на геноцид. Геноцид, по определению Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него от 1948 года, не требует физической ликвидации всех членов целевой группы. Достаточно, чтобы условия жизни были настолько тяжелыми, что существование группы как таковой, полностью или частично, было поставлено под угрозу", - говорится в документе.

Также читайте: Парламентская ассамблея ОБСЕ признала действия РФ геноцидом украинского народа, - резолюция

ПАСЕ выражает глубокую обеспокоенность в связи с угрозой геноцида, с которой сталкивается Украина во время полномасштабной войны, развязанной РФ. В этой связи отмечается российская пропаганда, включая заявления на самом высоком уровне, которая отрицает само право украинского народа на существование как независимой нации.

Методы, которые используют российские военные в войне против Украины, и действия незаконной российской власти на временно оккупированных украинских территориях свидетельствуют, что эти заявления не являются просто угрозами, говорится в документе.

В ПАСЕ акцентировали, что массовые убийства в Буче, Ирпене и других городах, применение мощных взрывчатых веществ, термобарических и кассетных боеприпасов в густонаселенных районах являются военными преступлениями, а учитывая их широкомасштабный, систематический характер - преступлениями против человечности.

Читайте также: ПАСЕ признала геноцидное намерение РФ в уничтожении украинского культурного наследия и идентичности

Также отмечается осада и разрушение городов, систематические обстрелы и разрушения жизненно важной гражданской инфраструктуры в Украине, систематическое выслеживание и жестокое обращение с представителями украинской политической и культурной элиты на ВОТ, принудительное привлечение жителей временно оккупированных территорий в российскую армию и систематическое уничтожение объектов украинского культурного наследия.

"Насильственное перемещение и депортация десятков тысяч украинских детей на временно оккупированные украинские территории или в отдаленные регионы Российской Федерации и Беларуси является военным преступлением, преступлением против человечности и вполне может составлять элемент геноцида", - отмечается в резолюции.

ПАСЕ признает Голодомор актом геноцида против украинского народа и призывает все национальные парламенты принять соответствующие заявления. Ассамблея призывает правительства сделать все возможное, чтобы помочь народу Украины бороться против геноцидного нападения и привлечь к ответственности виновных в преступлениях против человечности и военных преступлениях.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Глава команды МКС в Украине сказала, что нужно для признания геноцида: "Должно быть шесть конкретных действий"

Прокурору МКС предлагается рассмотреть возможность расследования сообщений об обвинениях в геноциде против украинского народа, в частности фактов о перемещении украинских детей.

Напоминаем, на заключительной сессии Совета министров ОБСЕ в декабре 2023 года 43 страны приняли совместное заявление к 90-й годовщине Голодомора, в котором осудили это преступление сталинского режима против украинского народа.

Голодомор признали геноцидом украинского народа парламенты около трех десятков стран мира, Европейский парламент и Парламентская ассамблея Совета Европы, а также Католическая церковь и Вселенский патриархат.

геноцид (416) Голодомор (1055) ПАСЕ (1675)
Поменше шанобливих урочистостей загиблим і побільше дій аби не було вбитих ракетами і голодом українців.
Спасіння живих --найвища шана загиблим.
03.10.2024 14:43 Ответить
Фашиська росія це найбільший ворог України за всі часи історії, від анрія боголюського який спалив Київ ,різанина в Батурині де всі мешканці були вбиті ,знищення Запорізької січі ,всякі валуєвські емські укази про знищення української мови, далі голодомор 1932- 1933 роках який знищив за різними даними від 5 - 8 мільйонів українців ,масові репресії 30-х років де загинуло сотні тисяч українців і вивезення мільйони в сибір ,добавим сюди русифікація і ось путінський рашиський режим вбив сотні тисяч українців, зруйнував сотні міст і сіл ,мільйони людей були вигнані з своїх домівок. Тому росія це найбільше світове зло,це варварська орда яка немає нічого спільного з Україною.
03.10.2024 15:06 Ответить
 
 