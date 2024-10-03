ПАСЕ почтила 90-ю годовщину Голодомора и призвала противодействовать войне как новому этапу геноцидной политики РФ в отношении Украины

Парламентская ассамблея Совета Европы единогласно поддержала резолюцию "Чествование 90-й годовщины Голодомора - Украина снова оказалась перед угрозой геноцида", в которой отметила, что нынешнюю агрессивную войну РФ необходимо рассматривать в контексте предыдущей попытки уничтожения украинской нации и считать ее новым этапом геноцидной политики России.

"Ассамблея считает, что последовательное уничтожение сначала политических и культурных лидеров, а затем - миллионов независимых крестьян, было четко направлено на геноцид. Геноцид, по определению Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него от 1948 года, не требует физической ликвидации всех членов целевой группы. Достаточно, чтобы условия жизни были настолько тяжелыми, что существование группы как таковой, полностью или частично, было поставлено под угрозу", - говорится в документе.

ПАСЕ выражает глубокую обеспокоенность в связи с угрозой геноцида, с которой сталкивается Украина во время полномасштабной войны, развязанной РФ. В этой связи отмечается российская пропаганда, включая заявления на самом высоком уровне, которая отрицает само право украинского народа на существование как независимой нации.

Методы, которые используют российские военные в войне против Украины, и действия незаконной российской власти на временно оккупированных украинских территориях свидетельствуют, что эти заявления не являются просто угрозами, говорится в документе.

В ПАСЕ акцентировали, что массовые убийства в Буче, Ирпене и других городах, применение мощных взрывчатых веществ, термобарических и кассетных боеприпасов в густонаселенных районах являются военными преступлениями, а учитывая их широкомасштабный, систематический характер - преступлениями против человечности.

Также отмечается осада и разрушение городов, систематические обстрелы и разрушения жизненно важной гражданской инфраструктуры в Украине, систематическое выслеживание и жестокое обращение с представителями украинской политической и культурной элиты на ВОТ, принудительное привлечение жителей временно оккупированных территорий в российскую армию и систематическое уничтожение объектов украинского культурного наследия.

"Насильственное перемещение и депортация десятков тысяч украинских детей на временно оккупированные украинские территории или в отдаленные регионы Российской Федерации и Беларуси является военным преступлением, преступлением против человечности и вполне может составлять элемент геноцида", - отмечается в резолюции.

ПАСЕ признает Голодомор актом геноцида против украинского народа и призывает все национальные парламенты принять соответствующие заявления. Ассамблея призывает правительства сделать все возможное, чтобы помочь народу Украины бороться против геноцидного нападения и привлечь к ответственности виновных в преступлениях против человечности и военных преступлениях.

Прокурору МКС предлагается рассмотреть возможность расследования сообщений об обвинениях в геноциде против украинского народа, в частности фактов о перемещении украинских детей.

Напоминаем, на заключительной сессии Совета министров ОБСЕ в декабре 2023 года 43 страны приняли совместное заявление к 90-й годовщине Голодомора, в котором осудили это преступление сталинского режима против украинского народа.

Голодомор признали геноцидом украинского народа парламенты около трех десятков стран мира, Европейский парламент и Парламентская ассамблея Совета Европы, а также Католическая церковь и Вселенский патриархат.